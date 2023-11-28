Изменения в заполнении платежек: новые правила проверки банками

Коллеги, важное обновление: с 28 ноября банки изменили правила проверки платежных поручений. Теперь в графе КПП плательщика нужно указывать 0, иначе платежи могут быть остановлены. Давайте разберемся в деталях этих изменений!

Здравствуйте, коллеги! Прочитала новость, что банки начали по-новому проверять поручения на платежи в бюджет. Теперь заполнять платежки по-старому нельзя, иначе их просто «поставят на стоп», и вы рискуете попасть на пени. С 28 ноября платежки должны быть заполнены по новым правилам: в графе КПП плательщика надо ставить 0. Или это вступает в силу со следующего года? Можно ли ставить 0 или нужно указывать свой КПП? Помогите разобраться, пожалуйста 😊"

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Наталья Матюхина