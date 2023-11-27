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Красный уголок бухгалтера

Куда отправлять разъяснительное письмо?

Доброго времени суток. Пробили чеки коррекции и возник вопрос, куда отправлять разъяснительное письмо если допустим магазин открыт в одном городе а стоит ИП на учёте в другом городе по месту постановки на учет? Или по месту куда торговый сбор платим?
8

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Юлия

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Куда отправлять разъяснительное письмо?

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