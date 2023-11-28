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Красный уголок бухгалтера

Как быть с ЭЦП при смене генерального директора?

Здравствуйте! Меняем ген. директора. Хочу электронно подать Р13014 в ФНС. Однако ЭЦП должна быть уже нового директора. Но наверное в налоговой ЭЦП на нового не дадут, пока нет записи в ЕГРЮЛ. Как быть? Поделитесь, пожалуйста, у кого был такой опыт.
6

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Natalya Ty

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

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