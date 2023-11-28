Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Natalya Ty
Как быть с ЭЦП при смене генерального директора?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
По основным средства, которые относятся к высокотехнологичному оборудованию, первоначальную стоимость можно завышать в 1,5 раза. Но такой способ учета этих ОС должен быть заложен в учетной политике компании.
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Чтобы бухгалтерская отчетность была достоверной, перед ее составлением надо провести инвентаризацию.
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Здравствуйте! Меняем ген. директора. Хочу электронно подать Р13014 в ФНС. Однако ЭЦП должна быть уже нового директора. Но наверное в налоговой ЭЦП на нового не дадут, пока нет записи в ЕГРЮЛ. Как быть? Поделитесь, пожалуйста, у кого был такой опыт.
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mos-mo: а по чеку у нас стоит возврат прихода услуга 7250 (видимо тут подразумевается полный расчет, раз ничего не стоит) безналичными 7250 Вот как это поправить? Я думаю, что это правильное офВозврат по онлайн кассе
Во время оформления доверенностей можно отключить проверку сведений и автозаполнение полей.
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Субботняя рекомендация на фильмы и сериалы. В 2016 году дизайнер Том Форд подарил поклонникам незаурядного кино картину «Под покровом ночи», снятую по роману писателя Остина Райта «Тони и Сьюзен».
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