Как быть с ЭЦП при смене генерального директора?

Здравствуйте! Меняем ген. директора. Хочу электронно подать Р13014 в ФНС. Однако ЭЦП должна быть уже нового директора. Но наверное в налоговой ЭЦП на нового не дадут, пока нет записи в ЕГРЮЛ. Как быть? Поделитесь, пожалуйста, у кого был такой опыт.