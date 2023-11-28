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Красный уголок бухгалтера

Как сделать, чтобы фиксированные взносы уменьшили налог?

Добрый день! Подскажите, планируем закрыть ИП, как сделать, чтобы фикс взносы уменьшили налог? Уплатить, подать заявлении о зачете и закрыть ИП?
15

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Shurk

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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