Как сделать, чтобы фиксированные взносы уменьшили налог?

Может ли сотрудница быть на больничном до его окончания? Предупреждать СФР?

Добрый день, коллеги. Первый раз столкнулась с такой ситуацией. По сотруднице пришёл больничный лист по беременности и родам на 156 дн. Роды были преждевременные и ребёнок умер через 5 дней, ей больничный СФР полностью оплатил. Вопрос: может ли она находится на больничном до окончания б. листа и нужно сообщать в СФР о таком случае.