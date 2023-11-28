Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Ольга
Можно не оплачивать страховые, налоги физика, если денег на едином счете не хватает?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
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Здравствуйте,коллеги. Очень важный вопрос. Пока руководство дало добро на прохождение курсов/обучения. Подскажите, кто заканчивал по бух учету маркетплейсов? Есть какие то хорошие стоящие своих денег курсы? Буду очень благодарна. Всем хорошего настроения 🌸
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