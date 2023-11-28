Можно не оплачивать страховые, налоги физика, если денег на едином счете не хватает?

Проверяет ли ФНС расчетный счет и доходы самозанятых

В России на начало ноября 2023 года зарегистрировано более 8,8 млн самозанятых. Многих интересует вопрос, проверяет ли налоговая все их счета и может ли она рассчитать налог с денег, переведенных, например, родственниками в качестве подарка. Ответ простой — ФНС не отслеживает поступление на карты самозанятых, но может затребовать подтверждение в некоторых случаях.