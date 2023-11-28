Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Анна
В какую налоговую подавать уведомление об уменьшении патента на страховые взносы?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
46 нефтегазовых компаний будут сами выбирать информацию, которая подлежит раскрытию.
В июле-сентябре активность мошенников выросла. Им удалось провести на 23% больше операций без согласия клиентов, но ущерб снизился на 11,3%.
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Если предприятие работает много лет, за эти годы название должностей может меняться. Но переименование не предусмотрено в форме ЕФС-1.
Любой трудящийся имеет право на ежегодный отпуск в 28 календарных дней. Запрещено не отпускать человека отдыхать более 2 лет подряд. Но это правило часто нарушают, особенно в отношении бухгалтера, когда сдать отчетность без него просто некому. Что грозит работодателю?
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Выплачивать пособие на погребение работодатели могут как безналом, так и наличными.
1 января 2024 года заканчивается упрощенная регистрация прав на дачные постройки, однако депутаты собираются продлить эту возможность до 2031 года.
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Сегодня возникла тема в чате об активности бухгалтеров в участии общественного движения бухгалтеров, в подписании писем… Начну из далека. Расскажу о себе для начала, а потом о том, как я всё это вижу.
На авансовые платежи налога по УСН нужно сдавать уведомления, а на годовой налог – не нужно.
Для правильной работы с персональными данными и их корректной обработки необходимо знать и соблюдать требования нормативно-правовых актов и законов. Подготовили для вас статью, в которой приведены документы 2024 по новым требованиям Роскомнадзора и закона №152-ФЗ «О персональных данных», которая поможет ничего не забыть.
Коллеги, добрый день. Обращаюсь к вашему авторитетному мнению. Есть ИП. Зарегистрировано, например, в Туле. Деятельность ведет по патенту (в Москве). Все наемные сотрудники трудятся «на патенте». В какую налоговую подавать уведомление об уменьшении патента на страх. взносы: в Тульскую или московскую?
Статья 502 ГК наделяет потребителя правом обменять не подошедший ему качественный непродовольственный товар на аналогичный. При отсутствии замены товар можно вернуть. На эти манипуляции покупателю отведено 14 дней, начиная со дня, следующего за днем покупки. Аналогичное положение закреплено в статье 25 Закона от 07.02.1992 № 2300-1.
С 2023 года работники по договорам ГПХ имеют право на оплату больничных пособий, в том числе, по уходу за ребенком.
Все компании, вне зависимости от их формы бизнеса и направленности, должны вести воинский учет граждан. Многие юридические лица также производят бронирование россиян, находящихся в запасе. Организации-работодателю нужно подготовить и утвердить план такой работы, а затем заверить этот документ у военного комиссариата. Данным вопросам посвящена наша статья
Пользователи помогут маркетплейсу отслеживать продавцов, которые нарушают правила обязательной маркировки.
При покупке товара агент перевыставляет принципалу счета-фактуры продавцов на товары и выданные авансы. В строке 1 он ставит свой номер, в строках 6, 6а, 6б - реквизиты принципала, а строку 5 дополняеУчет у Принципала
Здравствуйте! Не очень понятно, в чем ФНС видит ошибку. Если по одному счету-фактуре на аванс идет несколько вычетов, то в графе «Стоимость покупок» указывается общая сумма аванса (1 млн.руб.), а суммВосстановление НДС в книге покупок
По итогам прошедшего периода бухгалтеры формируют отчет о финансовых результатах (ОФР). Документ отражает все доходы и расходы организации, прибыли и убытки от ведения деятельности. Отчет необходим для анализа финансовых показателей компании, для разработки, планирования экономической политики предприятия. Документ ежегодно предоставляется в налоговую.
В кризисных условиях наряду с действующими программами вводятся дополнительные меры поддержки малому и среднему бизнесу. В 2024 году помощь будет предоставляться как зарегистрированным субъектам предпринимательства, так и лицам, только планирующим открытие своего дела. Поддержка не ограничивается финансовыми ресурсами и льготами, а распространяется на созданные инструменты в информационном пространстве.
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