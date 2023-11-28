В какую налоговую подавать уведомление об уменьшении патента на страховые взносы?

Время быть активным. Ваш голос в открытом обращении — может повлиять на изменение закона

Сегодня возникла тема в чате об активности бухгалтеров в участии общественного движения бухгалтеров, в подписании писем… Начну из далека. Расскажу о себе для начала, а потом о том, как я всё это вижу.