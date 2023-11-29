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Красный уголок бухгалтера

Клиент оплатил патент по другому КБК, можно ли подать заявление об уточнении платежа?

Добрый день, коллеги! Подскажите, пожалуйста, клиент оплатил патент по другому КБК, можно ли подать заявление об уточнении платежа?
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Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Lirkh99

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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