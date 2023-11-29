Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Lirkh99
Клиент оплатил патент по другому КБК, можно ли подать заявление об уточнении платежа?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Долг по алиментам, просрочка по кредиту и даже не оплаченные вовремя коммунальные услуги — все это сегодня может сорвать выезд за границу. Столь неприятные сюрпризы могут оказаться особо драматичными, если в другую страну собрался сотрудник компании — например, его отправляют в командировку или на обучение от организации. Такая информация будет очень ценной и перед приемом на работу очередного кандидата.
Скайнет близко, китайцы впустили амеров, король всех убытков, Илон подаёт в суд.
Сокращение работников со срочным трудовым договором происходит в общем порядке, поясняет Роструд.
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Добрый день, коллеги! Интересно ваше мнение по вопросу удержаний по исполнительным листам от ФССП.
В целях завершения финансового года Минфин в своем письме рассказал, как бюджетным организациям пройти сверку по ЕНС.
Теперь возможность удвоить бюджет на продвижение своего дела появится и у самозанятых по всей России. Акция стартует 28 ноября и будет доступна предпринимателям, которые ранее не продвигали свои товары и услуги на платформе VK Реклама или делали это более полугода назад.
Уважаемые коллеги! Очень многие работают здесь бухгалтером на аутсорсинге. Поделитесь в комментариях, какие способы продвижения используете? Как находите клиентов? Это будет всем полезно! Спасибо❤️
Компании с транспортом на балансе при списании ГСМ должны опираться на нормы, установленные Минтрансом. Также, чтобы подтвердить расходы на горюче-смазочные материалы, нужно пользоваться специальной формой путевого листа. Давайте рассмотрим эти требования детальнее в нашей статье.
Здравствуйте, помогите, пожалуйста. Закрываем ИП патент, общепит. Дополнительно есть еще УСН 6, но деятельности нет. Продаем оборудование (печи, столы,…). Попадает ли это под доход и нужно ли платить налоги. Как правильно все оформить?
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Добрый день, коллеги! Подскажите, пожалуйста, клиент оплатил патент по другому КБК, можно ли подать заявление об уточнении платежа?
Ежегодно власти утверждают ожидаемый период выплаты накопительной пенсии. На 2024 год он составит 264 месяца.
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На 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов установили такие же правила по страховым взносам на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, как и в 2023 году.
Чиновники из Минфина, видимо, тоже устали от неразберихи с ЕНС и решили помочь налогоплательщикам. Ведомство опубликовало подробную инструкцию, в которой описали: как вернуть деньги, запросить сверку, подать заявления и в целом работать в личном кабинете.
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