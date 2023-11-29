Нужно ли делать чеки коррекции, какие?

Приняли закон про два ЕНП-уведомления по НДФЛ. Что еще важно учесть бухгалтерам? Клерк.Премиум № 44/2023

С 2024 года надо будет два раза в месяц сдавать уведомление по НДФЛ и два раза в месяц платить налог. Опубликован Федеральный закон от 27.11.2023 № 539-ФЗ с поправками в НК РФ. Это самые свежие новости от редакции «Клерка», не могли их не упомянуть. Ну а в сегодняшнем выпуске: график отпусков, все еще воинский учет и риски привлечения самозанятых.