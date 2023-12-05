Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Лилия Лилия
Подскажите пожалуйста, как сегодня работает у вас 1С в облаке?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Лилия Лилия
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Здесь мы собрали самые частые нарушения при работе с персоналом, чтобы вы знали, на что обратить внимание, чтобы не допускать нарушения трудового законодательства.
В интерфейсе мобильного приложения «ВКонтакте», в VK ID и в VK звонках появилась озвучка.
Основной акцент в законе сделан на профилактику безработицы, поддержку безработных, участников СВО, инвалидов, предпенсионеров и детей-сирот. Также определены понятия «самозанятость» и «подходящая работа».
Здравствуйте! Коллеги, подскажите, пожалуйста, у организации сменился адрес, это теперь и отделение СФР поменяется? Мне отчитываться в другое отделение нужно или всё-таки в одно? Дозвониться никуда не могу 😒
Работодатели будут считать средний заработок для пособия по безработице по новым правилам.
Сотрудников в 2024 году ждут две рабочие субботы в апреле и в ноябре, 10 дней новогодних каникул и длинные праздники в феврале и марте.
Жители Арктических регионов смогут купить жилье в ипотеку под 2% годовых, максимальная сумма займа — 6 млн рублей.
Вчера во время настройки оплаты нашего курса «Бухгалтер маркетплейса» одному очень удачливому пользователю — Елене, удалось приобрести обучение всего за 1 рубль. Мы пообщались с Еленой и узнали новые подробности произошедшего.
В 2024 году налогоплательщиков ожидают очередные изменения. Перечислим, к чему готовиться предпринимателям и бухгалтерам в наступающем году.
Бухгалтеры смогут быстро подготовить для руководителей отчеты по продажам. Теперь можно устанавливать свои варианты оформления сумм и подсвечивать красным отрицательные показатели.
Работа с применением патентной системы налогообложения снижает налоговую нагрузку и освобождает предпринимателей от ряда обязанностей. Рассказываем, как перейти на ПСН в 2024 году.
После повышения пенсионного возраста появилась новая категория льготников, именуемых «предпенсионеры».
Сейчас в форме ЕФС- при заключении и расторжении договоров ГПХ надо ставить специальные коды. Их будет больше.
Из общедоступной информации в этой статье будет только то, что банки считают кредитный потенциал компании, как ежемесячный оборот, умноженный на 3.5.
Телеграм-канал оштрафовали на 300 тысяч рублей. В рекламных сообщениях не было идентификатора рекламы.
Многообразие систем налогообложения в нашей стране буквально поделило бухгалтеров на 2 лагеря: одни работают со спецрежимами, где нет НДС — это УСН, ПСН, самозанятые, другие предпочитают ОСН, где есть НДС и прибыль. В этом есть и свои плюсы, и свои минусы.
За один день вы разберетесь, как закрыть год и к каким изменениям 2024 года стоит подготовиться уже сейчас. Эксперты расскажут, что нового будет в налоговых проверках, как правильно применять ФСБУ и так ли страшен воинский учет.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как сегодня работает у вас 1С в облаке? Наш провайдер сказал, что у всех не работает, хотим проверить так ли это.
Активнее всего работодатели ищут программистов на фрилансе, разработчиков, фотографов, дизайнеров, рекрутеров, райтеров и редакторов.
Цены на празднование Нового года в подмосковных отелях взлетели на 30–120%. За 3–4 дня в среднем придется отдать почти как за 5 ночей all inclusive в Турции на те же даты — под ₽200 тысяч.
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