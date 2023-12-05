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Красный уголок бухгалтера

Кто ведет туризм, скажите используете ли отраслевые разработки 1С?

Коллеги, кто ведет туризм, скажите используете ли отраслевые разработки 1С? Какие впечатления? И вдогонку по эквайрингу вопрос, какие банк и кассу выбрали? Удобно ли?
7

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя . Юлия

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

7

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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