Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя . Юлия
Кто ведет туризм, скажите используете ли отраслевые разработки 1С?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя . Юлия
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Ставка НДС 0% позволит продавцам главных новогодних атрибутов снизить цены и не допустить их роста на фоне праздничного ажиотажа.
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Рабочее место — это не только стол в офисе, но и собственное пространство дома. В последнее время многие работают прямо в квартире, но не уделяют должное внимание организации собственного рабочего места. Диван и кровать, конечно, очень комфортные для работы из дома, но для здоровья психологического и физического крайне вредны.
Внесут поправки в «кассовый» закон № 54-ФЗ.
Правительство ужесточает контроль над утилизацией отходов, меняет принципы расширенной ответственности производителей и формирует реестр утилизаторов. Разберём, стоит ли ломозаготовителям в нём регистрироваться и зачем.
Для сотрудника-совместителя работа на 0,5 ставки (или меньше) – это норма. Но тем не менее его рабочий день все равно считается неполным.
Ура! Покупаем автомобиль! Долго копили под подушкой деньги, прятали заначки от транжир иждивенцев, и ура! Есть заветный миллион, которого хватает на еще не сильно старую иномарку корейского производства.
Всем доброго дня. ИП на ПСН (Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых) курсы Английского языка. Имеет лицензию. Проводит дополнительные занятия по Английскому в дополнение к основной программе на различные темы.
1 декабря, значит пора вспоминать, куда убрал в мае ёлку, и подводить итоги ноября! Ежемесячно я пишу отчет о том, что произошло по финансам и другим моментам. Напоминаю: я начал копить на квартиру в Сочи в июле 2021. 29 месяцев позади. Погнали!
Пользователи сервиса «Долями» смогут искать товары и совершать покупки с оплатой по частям сразу в мобильном приложении.
В уведомлениях по ЕНП, прежде чем сделать по ним начисление на ЕНС, проверят КБК, сумму, дату, период.
Коллеги, кто ведет туризм, скажите используете ли отраслевые разработки 1С? Какие впечатления? И вдогонку по эквайрингу вопрос, какие банк и кассу выбрали? Удобно ли?
Всё больше российских банков вынуждены развивать веб-версию в качестве основного канала коммуникации с клиентами через смартфон.
С понедельника за все трансграничные переводы через «Золотую Корону» клиентам придётся заплатить комиссию 1%.
Судя по всему, дальнейшее продвижение «Мира» будет сфокусировано на Юго-Восточной Азии и Латинской Америке.
Выплачивать пособие на погребение работодатели могут как безналом, так и наличными.
В приложении Росбанка произошел краткосрочный сбой, из-за которого пользователи не могли перевести средства по СБП и войти в личный кабинет.
Не признаются налогоплательщиками налога на сверхприбыль те организации, у которых отсутствовали доходы от реализации и в 2018 году, и в 2019 году.
Получение испанского гражданства предоставляет полный объем прав, включая участие в выборах, возможность служить на государственной службе, социальные и медицинские льготы, а также свободное передвижение в странах Европейского Союза.
В 2024 году у банков появится ограничение на число ипотечных кредитов, которые они могут выдавать.
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