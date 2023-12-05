Подходят ли эти дополнительные занятия под патент?

По выходным, для желающих углубиться. Так вот ИП проконсультировался с юристом и ему сказали, что эти доп. занятия не подходят под патент. Надо их на УСН относить якобы это консультационные услуги и это другое. Я как бухгалтер не понимаю, почему? В чем разница? Даже если это дополнительные занятия-в патенте прямо это указано. Думала всегда вопрос отношения к консультационным услугам стоит у тех, кто лицензию не имеет. У кого такие случаи встречались? Действительно делить системы налогообложения или юрист все же не правильно советует, как я понимаю никакими НПА не подтверждает свои доводы.

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Evgenia S