Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Ирина
Отменят ли уменьшение патента в таком случае?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Ирина
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
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