Отменят ли уменьшение патента в таком случае?

Есть резюме на HeadHunter? Перенесите данные в «Клерк» за один клик

Знаем, как иногда сложно заставить себя сесть и составить резюме, а когда уже составили, копировать из одной системы в другую нет никакого желания. Теперь можно перенести данные из резюме на HeadHunter в Клерк.Работа за один клик и сразу начать откликаться на вакансии.