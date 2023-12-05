Может ли налоговая требовать оплаты налога за 2015 год?

Здравствуйте! У физика на енс долг по транспортному налогу 100 000 за 2015 год. Недавно узнал об этом, в июне было требование об оплате недоимки и пеней.Физик об этом не знал, узнал когда уже передали суд.приставам. Как только поступят деньги на счет сразу спишут долг. Законно ли налоговая требует оплаты налога за 2015 год?