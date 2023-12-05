Когда надо сдавать баланс?

Проверки фискальных документов: тег 2108 обязательно включать в кассовые чеки для ФФД 1.2

От пользователей ККТ поступает информация, что с ноября 2023 года налоговая инспекция проверяет, присутствует ли в чеке тег 2108 — реквизит «Мера количества предмета расчета» для ФФД 1.2. Рассказываем, что делать компании, если налоговая не приняла чек, чтобы не получить штраф.