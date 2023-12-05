Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Марина
Когда надо сдавать баланс?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Марина
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
От пользователей ККТ поступает информация, что с ноября 2023 года налоговая инспекция проверяет, присутствует ли в чеке тег 2108 — реквизит «Мера количества предмета расчета» для ФФД 1.2. Рассказываем, что делать компании, если налоговая не приняла чек, чтобы не получить штраф.
На 50% ожидаемого размера предложения уже претендуют институциональные инвесторы.
Это альтернатива полной отмене, которой добиваются власти. Вялая борьба против законопроекта идёт с 2020, власть стремится принять его до конца этого года.
У некоммерческих организаций будет право быстрее исключать из состава учредителей физических и юридических лиц.
Подробно рассказываем о том, каким компаниям подойдет программный продукт «1С:Комплексная автоматизация» и какими функциями он обладает.
Компания поможет быстро найти нужные билеты, забронировать номер в отеле и автоматически получить все закрывающие документы сразу в 1С:Бухгалтерия.
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Финансовая модель — это простая таблица, которая показывает взаимосвязь затрат, выручки и прибыли компании. Финмодель помогает увидеть дыры в бюджете, зафиксировать точки роста и спрогнозировать выручку от реализации нового товара.
Несмотря на то, что премии предусмотрены в 80% компаний, только треть сотрудников рассчитывают получить материальные бонусы по итогам 2023 года.
Как можно поступить, если ведомство направило отказ в регистрации вашего товарного знака? Разберем на примере истории нашего клиента.
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Из Госдумы подвезли дровишек. И снова про детородную функцию. В Госдуме назвали мемы и «веселые картинки» причиной детоненавистничества у молодежи, которые «не видят проблемы в том, чтобы жить без детей». Обсудим, коллеги.
Раньше за возврат нужно было заплатить от 50 до 100 рублей за одну вещь. Теперь — 200 и даже 500 рублей.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как вы проводите отрицательное вознаграждение по Вайлдберизу?
Бухгалтеры могут создать финансовую модель для руководителей, где будет виден удельный вес каждого показателя. Это позволит правильно оценить административные расходы, которые часто завышены.
Сотрудничество юрлиц с самозанятыми стало привычным делом, но важно делать это правильно. Компания может привлечь внимание налоговой инспекции, получить большой штраф и будет доплачивать налоги, если не позаботится о грамотном оформлении сделки. Способ расчета и чек тоже имеют значение. Расскажем, как безопасно платить самозанятым и исключить потенциальные проблемы.
Мы запускаем новые тарифы на месячную и годовую подписку для любимых бухгалтеров.
Зарплаты вырастут у медицинских работников, преподавателей вузов, сотрудников научных и культурных учреждений.
Закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ внес изменения в порядок начисления и уплаты налога на прибыль организаций, которые будут учитываться в отчетах за 2023 год. Разбираемся, на какие основные изменения в НК необходимо обратить пристальное внимание бухгалтерам и тем, кто сдает налоговую отчетность.
Собрали для вас пояснения Минтруда по порядку ведения воинского учета в организациях.
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