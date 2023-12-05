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Красный уголок бухгалтера

Можно ли бумажный больничный отправить в СФР?

Здравствуйте, у работодателя проблемы с продлением ЭЦП. Нет ЭЦП и пока неизвестно когда будет. У меня 2 больничных электронных не оплаченных зависли в связи с этим. Можно ли попросить врача продублировать их в бумажном виде и отправить в СФР? Пойдёт ли на встречу врач и сфр ?
17

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Alla D

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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