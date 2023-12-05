Можно ли бумажный больничный отправить в СФР?

Если жена будет трудоустроена у мужа ИП, сможет ли он переводить ей деньги, как собственные средства?

Всем добрый день! Напишите ваше мнение. Муж ИП хочет устроить к себе на работу жену. До этого он переводил ей деньги как собственные средства. Если она будет трудоустроена у него, сможет ли он и дальше переводить ей деньги, как собственные средства? Ну и зарплату отдельно со взносами и НДФЛ, естественно. Не будет ли это расценено ФНС как черная зарплата.