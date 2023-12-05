Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Анастасия 🧚🏻
Как отказаться от статуса ИП?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Анастасия 🧚🏻
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Пишу в продолжение прошлой статьи "Как я заработал 500 000 рублей, сделав доступ к ChatGPT. А потом Яндекс убил SEO и всё (почти) закончилось". В прошлый раз я рассказывал о запуске проекта на базе ChatGPT, а сейчас будут выводы и мысли, к которым я пришёл по ходу разработки проекта.
Добрый день, уважаемые коллеги и эксперты. Я ИП на НПД. Хотела бы отказаться от статуса ИП и остаться на НПД, как самозанятый физик. Чтобы это сделать, мне необходимо всего лишь подать заявление о прекращении деятельности как ИП, и все? Я уже не буду ИП, а буду только самозанятой, верно ли понимаю? Благодарю за ответы и ваше внимание.
Если у работника нет права на дополнительный отпуск, программа выдаст ошибку и автоматически пришлет уведомление: «Вид отпуска не назначен сотруднику».
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9 млн самозанятых зарегистрированы в РФ. Они заработали триллионы (!) рублей и сформировали 1,6 млрд чеков. Но для их заказчиков важно, чтобы работа с самозанятыми была простой и выгодной, а расходы можно было учесть для уменьшения налогов. Чтобы вы получали только плюсы от сотрудничества с внештатниками, а не проблемы с налоговой, мы создали этот дайджест.
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Здравствуйте. Прочитала все, что можно, про дивиденды, но никак не выстроить четкое понимание о порядке выплат. Если, например, исходные данные такие: 2020 год — чп 1240 т.р. 2021 год — убыток 300 т.р 2022 год — чп 2600 т.р Всего за время деятельности ООО на 84 счете 21000 т.р.
Еще не стихли разговоры о прошедших IPO Евротранса и Южуралзолота, а 15 декабря на Мосбирже появится ещё одна компания, да не какая-то, а самый настоящий системно значимый частный банк. Банки не появлялись на бирже с 2015 года, ну вот и время пришло.
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Может у кого-то есть опыт, в чем дело, что мы делаем не так.
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