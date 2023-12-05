Надо ли платить авансы или нет?

Например, к уменьшению 50 000, а сумма авансовых платежей на следующие три мес. -35 000. То есть, я платила только авансы ежемесячно по ОП, где был налог к доплате. По крайней мере, поняла так. Вопрос в том, что налоговая, судя по детализации ЕНС, ожидает поступления в бюджет в виде авансовых платежей, без учёта «к уменьшению». Грубо говоря, сумму ежемесячных авансов по всем трём ОП. Так надо платить авансы, если к уменьшению, или нет?
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Екатерина З
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