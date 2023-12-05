Надо ли платить авансы или нет?

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста: есть три обособки. По полугодию получилось по двум ОП к уменьшению, по третьему ОП к доплате. Платим ежемесячные авансы. Я правильно понимаю, если к уменьшению, и сумма к уменьшению вышла больше, чем сумма авансовых ежемесячных платежей по данному ОП, то ежемесячные авансы не платим?

Например, к уменьшению 50 000, а сумма авансовых платежей на следующие три мес. -35 000. То есть, я платила только авансы ежемесячно по ОП, где был налог к доплате. По крайней мере, поняла так. Вопрос в том, что налоговая, судя по детализации ЕНС, ожидает поступления в бюджет в виде авансовых платежей, без учёта «к уменьшению». Грубо говоря, сумму ежемесячных авансов по всем трём ОП. Так надо платить авансы, если к уменьшению, или нет?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Екатерина З