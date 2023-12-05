Кто-то настраивал в 1С Бухгалтерии 8.3 автоматическую загрузку выписки из банка, нормально работает?

Коллеги, добрый день! Подскажите настраивал кто в 1С Бухгалтерии 8.3 автоматически чтобы загружались выписки из банка, нормально работает, без косяков? Я обычно сама загружала, а тут подумала может упростить себе жизнь попробовать? Главное чтобы хуже не стало😂