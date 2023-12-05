Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Натали
Как быть, если в ЛК ИП стоит одновременно отложенная переплата и предстоящие платежи физлица?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Натали
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Руководитель должен назначить ответственного за ведение воинского учета, а после подписать приказ об организации учета в компании. Проект документа нужно утвердить в военкомате.
В предпринимательской сфере бывает так, что партнер по бизнесу не отдает долг. Что делать в этой ситуации?👇
Банк запустил денежные переводы в бразильских реалах. Для подписчиков Premium или Private услуга будет бесплатной, а остальным клиентам придется заплатить 60 реалов за операцию.
Сегодня многие ведут свои блоги в соцсетях или помогают компаниям. В 2023 году контролирующие органы провели проверки известных блогеров и начислили им крупные суммы налоговых платежей. Расскажем о том, по каким признакам проверяющие могут заинтересоваться блогером.
Кредиторская задолженность — это сумма средств, которую предприятие должно выплатить контрагентам. Идеально, когда такая задолженность в два раза меньше дебиторской. В этом случае компания может эффективно отвечать по своим обязательствам. Методы работы с кредиторской задолженностью зависят от причины, по которым она возникла.
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С 2024 года спецрежимники будут учитывать свои доходы в новых книгах.
Добрый день, в личном кабинете налогоплательщика ИП стоит одновременно отложенная переплата и предстоящие платежи физ лица — одна и та же сумма, что сделать, подскажите, пожалуйста.
Можно оформить социальный налоговый вычет по расходам на лечение, обучение, фитнес, добровольные взносы на пенсию в упрощенном порядке.
С декабря 2023 года комиссия за хранение долларов стала 1%, а с 2024 года вырастет до 12% годовых.
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Медицинская организация может применять ставку налога на прибыль 0%, но есть условие – доля медицинских доходов – не менее 90%.
Коллеги, добрый день! Подскажите настраивал кто в 1С Бухгалтерии 8.3 автоматически чтобы загружались выписки из банка, нормально работает, без косяков? Я обычно сама загружала, а тут подумала может упростить себе жизнь попробовать? Главное чтобы хуже не стало😂
Здесь мы собрали самые частые нарушения при работе с персоналом, чтобы вы знали, на что обратить внимание, чтобы не допускать нарушения трудового законодательства.
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Для получения социального налогового вычета, в том числе, по расходам на лечение, надо будет предоставлять в ИФНС справку новой формы.
Новые выпуски при высокой ставке ЦБ всё чаще появляются либо с плавающим купоном, либо с лесенкой, либо с укороченным сроком, как раз такой вариант выбрал сегодняшний эмитент — Энерготехсервис. Всего на два года, но ориентир купона достаточно интересный. Посмотрим, что внутри свежего выпуска.
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