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Красный уголок бухгалтера

Нужно ли военнообязанных, снятых по возрасту отражать в форме 18?

Добрый день! Скажите пожалуйста военнообязанные которых сняли по возрасту они должны в карточке отображаться форма 18.
12

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Марина

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Красный уголок бухгалтера

    Нужно ли военнообязанных, снятых по возрасту отражать в форме 18?

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