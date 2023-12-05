Нужно ли военнообязанных, снятых по возрасту отражать в форме 18?

Как правильно подать уведомление с нулевой суммой, чтобы вернуть деньги?

Добрый день! Прошу помощи, как решить ситуацию: по ИП УСН 6% без работников было подано ошибочное уведомление по взносам за работников КБК 18210201000011000160. Налоговая списала сумму по уведомлению на КБК 18210201000010000160. Как правильно подать уведомление с нулевой суммой, чтобы вернуть деньги? И вернутся ли они, был ли у кого опыт возврата взносов?