Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Где вы ищете сотрудников, кроме HeadHanter

Уважаемые коллеги, поделитесь, пожалуйста, информацией где вы ищете кадры, кроме HeadHanter – тарифы там вообще неадекватные.
26

Интересует, в частности, отрасль туризма, позиции менеджеров. Спасибо всем.

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Iulia Iulia

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

26

Комментарии

1
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    1 час назад

    Борис МальцевфаундерКлерк

    На Клерке бурно развивается сервис поиска работы и сотрудников. Бесплатный https://www.klerk.ru/jobs/vacancies/

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Где вы ищете сотрудников, кроме HeadHanter

Уважаемые коллеги, поделитесь, пожалуйста, информацией где вы ищете кадры, кроме HeadHanter – тарифы там вообще неадекватные.

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