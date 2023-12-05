Где вы ищете сотрудников, кроме HeadHanter

Интересует, в частности, отрасль туризма, позиции менеджеров. Спасибо всем.
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Iulia Iulia
Интересует, в частности, отрасль туризма, позиции менеджеров. Спасибо всем.
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Iulia Iulia
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Мы запускаем новые тарифы на месячную и годовую подписку для любимых бухгалтеров.
Уважаемые коллеги, поделитесь, пожалуйста, информацией где вы ищете кадры, кроме HeadHanter – тарифы там вообще неадекватные.
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Комментарии1
Борис МальцевфаундерКлерк
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