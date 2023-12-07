Как заполнить строку 110 Листа Б в Уведомлении об уменьшении патента?
Добрый день! Подскажите, как заполнить строку 110 Листа Б в Уведомлении об уменьшении патента (Общая сумма уплаченных страховых платежей (взносов) и пособий, предусмотренных пунктом 1.2 статьи 346.51 Налогового кодекса Российской Федерации (в рублях)).
Согласно федеральному закону от 31.07.23 № 389-ФЗ ИП вправе уменьшить стоимость патента даже на не уплаченные страховые взносы. Просто ставим сумму аналогично строке 120 листа Б?
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Svetlana
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