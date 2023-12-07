Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Елена
Может ли гендиректор одной компании быть гендиректором другой на полставки?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Елена
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
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Ежедневно наши эксперты готовят для вас статьи-разборы и мини-курсы о законопроектах, новых правилах, разъясняют действующие нормы НК и ТК, на примерах показывают, как заполнить декларацию, провести операцию в 1С и прикладывают образцы, бланки и другие полезные документы. Сегодня собрали топ таких разборов за неделю.
Комментарии1
Борис МальцевфаундерКлерк
Вот тут ответ: https://club.klerk.ru/t/vneshnee-sovmestitelstvo-direktor-ili-glav-buh-ooo/876463