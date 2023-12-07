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Красный уголок бухгалтера

Может ли гендиректор одной компании быть гендиректором другой на полставки?

Подскажите, пожалуйста, может ли учредитель и генеральный директор в одной компании быть генеральным директором, но не учредителем в другой, хотя бы на полставки? Какие могут быть последствия, и если можно, ссылки на статьи...

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Елена

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32

Комментарии

1
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Красный уголок бухгалтера

Может ли гендиректор одной компании быть гендиректором другой на полставки?

Подскажите, пожалуйста, может ли учредитель и генеральный директор в одной компании быть генеральным директором, но не учредителем в другой, хотя бы на полставки? Какие могут быть последствия, и если можно, ссылки на статьи...

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