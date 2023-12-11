Как оплату отражать в 1С Субподрядчику?

Налоговые проверки и налоговый мониторинг: тенденции 2024. Обзор лучших инструкций и чек-листов на «Клерке»

Что ждет нас в части проверок в 2024 году? Это вопрос волнует и бухгалтеров и руководителей компаний. Как не допустить критических ошибок и не попасть в списки на ВНП? Кого будут проверять в первую очередь и почему? Собрали для вас дайджест полезных материалов сайта на тему проверок.