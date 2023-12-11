Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Александра
Как оплату отражать в 1С Субподрядчику?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Александра
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Одна из обязанностей работодателя — предоставить сотруднику по его требованию копию трудовой книжки, независимо от того, в бумажном и электронном виде она ведется.
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Здравствуйте! Помогите разобраться! Строительная организация. Ген. подрядчик напрямую за Субподрядчика оплачивает материалы, как оплата за 3-х лиц. Как эту оплату отражать в 1С Субподрядчику, если Поставщик товаров оплату переводит на Субподрядчика и документы на поставку выписывает на Субподрядчика.
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Добрый день коллеги. Директор собрался покупать в Турции, что-то типа технологии изготовления бетона, т.е грубо говоря интеллектуальную собственность. После оплаты, нам все придет на почту, ссылка или что-то типа. Внимание вопрос, как это все оформлять через таможню и как платить НДС, если фактически границу ни чего не пересекает 🧐
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