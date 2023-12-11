Ликвидация ООО с учредителем-юрлицом из недружественных стран

Дорогие форумчане, кто-нибудь ликвидировал (путем добровольной ликвидации) в этом году ООО с иностранным учредителем-юрлицом из недружественных стран?

Помимо нотариуса запрашивал ли кто-то на каком-то этапе разрешение правительственной комиссии? Мы сейчас зарегистрировали промежуточный ликвидационный баланс и ни разу никто ни на каком этапе данное разрешение не спросил.

На этапе подачи ликвидационного баланса налоговая запрашивает?

И если таки завершить ликвидацию без данного разрешения - чем может быть чревато учредителями или ликвидатору?

Заранее огромнейшее спасибо

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Olga