Ликвидация ООО с учредителем-юрлицом из недружественных стран

Помимо нотариуса запрашивал ли кто-то на каком-то этапе разрешение правительственной комиссии? Мы сейчас зарегистрировали промежуточный ликвидационный баланс и ни разу никто ни на каком этапе данное разрешение не спросил.
На этапе подачи ликвидационного баланса налоговая запрашивает?
И если таки завершить ликвидацию без данного разрешения - чем может быть чревато учредителями или ликвидатору?
Заранее огромнейшее спасибо
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Olga
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