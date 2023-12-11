Почему после имущественного налога сумма на сальдо ЕНС осталась такой же?

Какой код налогового периода указывать в декларации по НДС?

Здравствуйте. ИП на ОСНО закрылся в декабре 2023г. Кто-нибудь знает какой код налогового периода указывать в декларации по НДС? Если указывать обычный 24, СБИС не отправляет даже отчет, а если указывать 56, то этот код вроде как для организаций и второе поле с кодом «реорганизация, ликвидация» не активно, то есть ноль (ликвидация) указывать негде.