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Красный уголок бухгалтера

Как быстро вопрос появляется в КУБе?

Подскажите срок опубликования вопроса в Красном уголке бухгалтера. Спасибо.

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Ирина

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

15

Комментарии

1
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    24 мин

    Борис МальцевфаундерКлерк

    Мгновенно ) 

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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