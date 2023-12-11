Как быстро вопрос появляется в КУБе?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Ирина
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Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Ирина
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
А ведь когда то я с Александром Аузаном лично встречался. Особо эпична была неформальная часть после очередного мероприятия Школы публичной политики Свердловской области. Теперь моей компании приходится упоминать его в печальном пресс-релизе по нашему очередному VIP-взысканию
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Борис МальцевфаундерКлерк
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