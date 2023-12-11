Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Ti
Как составить сопроводительные письма сотруднику для военкомата?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Ti
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Удаленная работа — вот уже несколько лет норма рабочей жизни, в том числе и для бухгалтера. Благо, современные технологии позволяют ему без проблем получать доступ к нужному программному обеспечению. Разбираемся, как бухгалтеру организовать работу из дома в программе 1С.
Разберем, как оплачивается работа в выходной и праздничный день для работников, как ее правильно оформить, и распространяются ли эти условия на самозанятых исполнителей.
Премии по ДМС превысили 42 млрд рублей, это на 18% больше, чем в третьем квартале 2022 года.
Планирование затрат на производство и реализацию продукции — одно из основных направлений планирования работы предприятия в целом. Наличие нормативных показателей и оперативный контроль и анализ возникающих по факту отклонений позволяют создать эффективную модель управления производством и продажами продукции.
Мы собрали для вас самые важные новости уходящей недели, которые вы могли пропустить.
ИП не отчитываются за фиксированные взносы, а главы КФХ должны отчитаться.
В 2024 году пользователи смогут проводить видеоконференции на платформе WB Stream. Сервис будет бесплатным.
Ликвидация организации может быть достаточно простой процедурой. Но все усложняется, если есть долги и имущество. Расскажем о добровольной ликвидации юридического лица и как спасти активы с помощью реорганизации и банкротства.
Если срок действия согласия на раскрытие налоговой тайны заканчивается 31 декабря 2023 года, то компании нужно подать новый документ.
Здравствуйте! При утрате права на ЕСХН слетаем на ОСНО с 1 января, право освобождение от НДС использовано. Получается еще раз освободиться от НДС не можем, как пересчитывать реализации сверху крутить НДС или в том числе выделять?
Кредитные организации хотят обязать за счет своей прибыли погасить часть долгов клиентов, которые оказались в трудном жизненном положении.
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Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает о том, какие федеральные стандарты бухгалтерского учета ждать в ближайшие пять лет.
В ходе обсуждения проекта нового ФСБУ «Долговые затраты» поступают предложение по его совершенствованию. Одно из них – поменять название стандарта.
Когда страна перестает платить по долгам, она может объявить дефолт. Такое было и в истории России, и в истории других стран. Но дефолт может быть не только государственным. Рассказываем о его видах, причинах и последствиях для граждан, компаний и страны.
70% платежей за ЖКУ проходят онлайн и без комиссии. Лично в банки приходят только 10% собственников, с которых за операцию удерживают около 2%.
Добрый день в Устав будем вносить много изменений, увеличение УК, смена место нахождения, смена ОКВЭД… решили подготовить новую редакцию Устава. Собственники хотят не просто исправить не которые пункты Устава, а взять Устав совершенно в другой редакции, скажите пожалуйста так можно сделать?
Добрый день, подскажите пожалуйста, у сотрудника уже есть бронь от мобилизации, он попросил два сопроводительных письма в военкомат с места работы, что не подлежит призыву на военную службу, как их составить или где можно взять образец?
А ведь когда то я с Александром Аузаном лично встречался. Особо эпична была неформальная часть после очередного мероприятия Школы публичной политики Свердловской области. Теперь моей компании приходится упоминать его в печальном пресс-релизе по нашему очередному VIP-взысканию
В настройках мессенджера теперь можно задать время для удаления голосовых сообщений. Они исчезнут сразу после прослушивания.
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