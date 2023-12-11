Можно ли изменить устав полностью?

Что такое дефолт и чем он грозит

Когда страна перестает платить по долгам, она может объявить дефолт. Такое было и в истории России, и в истории других стран. Но дефолт может быть не только государственным. Рассказываем о его видах, причинах и последствиях для граждан, компаний и страны.