Правовые аспекты продажи новогодних подарков ИП на патенте

Подскажите, пожалуйста. Я являюсь индивидуальным предпринимателем на патенте, занимаюсь розничной торговлей продуктами питания. Юридическое лицо хочет приобрести у нас новогодние подарки для своих работников и просит выставить счет, заключить договор и оформить накладную.
Вопросы:
имеем ли мы право оформлять такие документы?
и если оформим, необходимо ли отчитываться по общей системе налогообложения, если у нас нет упрощенной системы налогообложения (УСН)? Не потеряем ли мы право на патент?
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Olga Lazareva
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