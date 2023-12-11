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Красный уголок бухгалтера

Правовые аспекты продажи новогодних подарков ИП на патенте

Рассмотрение вопроса о возможности оформления документов для продажи новогодних подарков юридическим лицам индивидуальным предпринимателем на патенте и налоговые последствия таких операций.

Подскажите, пожалуйста. Я являюсь индивидуальным предпринимателем на патенте, занимаюсь розничной торговлей продуктами питания. Юридическое лицо хочет приобрести у нас новогодние подарки для своих работников и просит выставить счет, заключить договор и оформить накладную.

Вопросы:

  1. имеем ли мы право оформлять такие документы?

  2. и если оформим, необходимо ли отчитываться по общей системе налогообложения, если у нас нет упрощенной системы налогообложения (УСН)? Не потеряем ли мы право на патент?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Olga Lazareva

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

7

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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