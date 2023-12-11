Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Людмила Смирнова
Можно ли сейчас подать заявление на возврат или на уменьшение патента в 2023 году?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Людмила Смирнова
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Добрый день. В 2022г полностью оплачены ФП и патент. Можно ли сейчас подать заявление на возврат или на уменьшение патента в 2023 году?
Рубль отрицательно укрепляется вторую неделю подряд, спрос на акции Совкомбанка на IPO превысил предложение в несколько раз, биткоин устремился в открытый космос, объявил об IPO Мосгорломбард, льготным ипотечникам стали прикручивать гайки, выходят новые выпуски облигаций.
Добрый день! Вопрос по учётной политике. Если же сама устанавливаю счета затрат что учитываю на 20 счете, что на 25, а что на 26 (ООО)?
1С - это самая популярная система автоматизации бизнеса в России. Она используется в различных отраслях, от торговли и производства до здравоохранения и образования. 1С - это мощный инструмент, который может помочь вам автоматизировать многие бизнес-процессы и повысить эффективность работы.
Перед новым годом компании часто дарят подарки сотрудникам и их детям, а также украшают помещения. Разберем бухгалтерский и налоговый учет расходов на создание новогодней атмосферы.
В мини-курсе рассказываем, как получить упрощенный налоговый вычет по НДФЛ.
Роберт Шекли — гениальный писатель «short stories». Не знаю, получится ли у меня так коротко и лаконично описать вечную проблему, которая возникает между руководителями мелкого и среднего бизнеса и программистами, которых они привлекают в надежде улучшить бизнес-процессы и получить больше прибыли.
Рассмотрение вопроса о возможности оформления документов для продажи новогодних подарков юридическим лицам индивидуальным предпринимателем на патенте и налоговые последствия таких операций.
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Совершенно понятным и оправданным является желание налогоплательщика избежать проблем с налоговой инспекцией, не дожидаясь их возникновения.
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Подскажите пожалуйста по больничному листу. В предыдущих годах работала на многих местах работы + несколько лет по совместительству (и продолжаю работать) у одного и того же работодателя В. Сейчас устроилась на основное место работы в А и сразу же заболела.
Мы собрали для вас самые важные новости уходящей недели, которые вы могли пропустить.
Продолжаем рубрику «Что ест бухгалтер». Напоминаю, что написать такой пост может любой пользователь, а не только я. Создавайте посты, пишите в заголовке «Что ест бухгалтер» и делитесь своими рецептами и красивыми фотографиями. У меня сегодня экзотика.
Физические лица, которые обслуживаются в Сбербанке, смогут проводить операции с ЦФА. Раньше это могли делать только юридические лица.
Ежемесячно пополняю криптопортфель на 3 000+ рублей и создаю личный криптовалютный пенсионный фонд. Не знаю, сколько будет стоить биткоин через 50 лет, но знаю, что произошло в моём криптопортфеле за октябрь. Седьмой месяц позади, погнали смотреть.
Предновогодняя акция на курсы профессиональной переподготовки, чтобы вы записались по самым выгодным ценам до 10 декабря.
Применение технологии дипфейк не говорит о том, что видео можно использовать без согласия правообладателей.
Частенько бизнес при проведении налоговой проверки сталкивается с необходимостью доказывать деловую цель сделки. Возникают вопросы: «как защитить сделку»?
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