Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Можно ли сейчас подать заявление на возврат или на уменьшение патента в 2023 году?

Добрый день. В 2022г полностью оплачены ФП и патент. Можно ли сейчас подать заявление на возврат или на уменьшение патента в 2023 году?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Людмила Смирнова

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Можно ли сейчас подать заявление на возврат или на уменьшение патента в 2023 году?

    Добрый день. В 2022г полностью оплачены ФП и патент. Можно ли сейчас подать заявление на возврат или на уменьшение патента в 2023 году?

    5
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Рубль в коридоре, IPO Совкомбанка и Мосгорломбарда, криптокосмос, недвижимость, новые облигации, КС, дивиденды. Воскресный инвестдайджест

    Рубль отрицательно укрепляется вторую неделю подряд, спрос на акции Совкомбанка на IPO превысил предложение в несколько раз, биткоин устремился в открытый космос, объявил об IPO Мосгорломбард, льготным ипотечникам стали прикручивать гайки, выходят новые выпуски облигаций.

    8

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Можно ли указывать дополнительные ОКВЭДы как основной вид деятельности?

    Добрый день! Вопрос по учётной политике. Если же сама устанавливаю счета затрат что учитываю на 20 счете, что на 25, а что на 26 (ООО)?

    7
    Логотип Скромник
    Скромник

    Лайфхаки для работы с 1С

    1С - это самая популярная система автоматизации бизнеса в России. Она используется в различных отраслях, от торговли и производства до здравоохранения и образования. 1С - это мощный инструмент, который может помочь вам автоматизировать многие бизнес-процессы и повысить эффективность работы.

    1
    183
    Бесплатно с Учет расходов

    Новогодние расходы организации: отражение в учете, налогообложение

    Перед новым годом компании часто дарят подарки сотрудникам и их детям, а также украшают помещения. Разберем бухгалтерский и налоговый учет расходов на создание новогодней атмосферы.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    523
    Бесплатно с Имущественный вычет

    Как получить упрощенный вычет по НДФЛ. Мини-курс

    В мини-курсе рассказываем, как получить упрощенный налоговый вычет по НДФЛ.

    Как получить упрощенный вычет по НДФЛ. Мини-курс
    315
    Логотип IT_АНГЕЛ
    IT_АНГЕЛ
    IT-компании

    Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа

    Роберт Шекли — гениальный писатель «short stories». Не знаю, получится ли у меня так коротко и лаконично описать вечную проблему, которая возникает между руководителями мелкого и среднего бизнеса и программистами, которых они привлекают в надежде улучшить бизнес-процессы и получить больше прибыли.

    Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа
    67

    Записи вебинаров

    697
    Новые видео от экспертов каждый день
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Правовые аспекты продажи новогодних подарков ИП на патенте

    Рассмотрение вопроса о возможности оформления документов для продажи новогодних подарков юридическим лицам индивидуальным предпринимателем на патенте и налоговые последствия таких операций.

    48
    Логотип Клерк
    Клерк
    Обучение для бухгалтеров

    🎄«Клерк» объявляет зимнюю акцию и дарит скидки на лучшие курсы и подписку Клерк.Премиум!

    Скидки до 80% на курсы повышения квалификации и профпереподготовки для бухгалтеров. Успейте записаться по самым выгодным ценам до 10 декабря.

    🎄«Клерк» объявляет зимнюю акцию и дарит скидки на лучшие курсы и подписку Клерк.Премиум!
    1,2 тыс.
    Логотип Дмитрий Варкентин
    Дмитрий Варкентин

    Анализ налоговых рисков: причем здесь юрист?

    Совершенно понятным и оправданным является желание налогоплательщика избежать проблем с налоговой инспекцией, не дожидаясь их возникновения.

    39
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Что такое виртуальные кассы

    Виртуальные кассы! Товарищи, кто работал с виртуальными кассами? Что это вообще такое?

    38
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    При превышении лимита правило минимального налога для УСН продолжит действовать?

    Коллеги, добрый день! Помогите, пожалуйста, что то не могу сообразить. Кто работает с УСН. Дано УСН Д-Р. Если в 4 кв будет превышение лимита и переход на повышенную ставку налога 20%, правило минимального налога для УСН продолжит действовать?

    1
    52
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Совместительство и больничный лист

    Подскажите пожалуйста по больничному листу. В предыдущих годах работала на многих местах работы + несколько лет по совместительству (и продолжаю работать) у одного и того же работодателя В. Сейчас устроилась на основное место работы в А и сразу же заболела.

    38
    Обзоры для бухгалтера

    💝 Бухгалтеры встретились на конференции, получили новую 6-НДФЛ и ее пробник, новую книгу по УСН, новые справки для вычета по НДФЛ. Топ новостей за неделю

    Мы собрали для вас самые важные новости уходящей недели, которые вы могли пропустить.

    1
    300
    Логотип nlukina
    nlukina
    Бухгалтеры

    Что ест бухгалтер. Черимойя, ты что за фрукт?

    Продолжаем рубрику «Что ест бухгалтер». Напоминаю, что написать такой пост может любой пользователь, а не только я. Создавайте посты, пишите в заголовке «Что ест бухгалтер» и делитесь своими рецептами и красивыми фотографиями. У меня сегодня экзотика.

    Что ест бухгалтер. Черимойя, ты что за фрукт?
    36
    368
    Банки

    «Сбер» даст физлицам доступ к операциям с цифровыми финансовыми активами

    Физические лица, которые обслуживаются в Сбербанке, смогут проводить операции с ЦФА. Раньше это могли делать только юридические лица.

    283
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Пенсионный криптофонд. Месяц 7

    Ежемесячно пополняю криптопортфель на 3 000+ рублей и создаю личный криптовалютный пенсионный фонд. Не знаю, сколько будет стоить биткоин через 50 лет, но знаю, что произошло в моём криптопортфеле за октябрь. Седьмой месяц позади, погнали смотреть.

    Пенсионный криптофонд. Месяц 7
    91
    Обучение для бухгалтеров

    🎁Диплом — лучший подарок, который бухгалтер может сделать себе

    Предновогодняя акция на курсы профессиональной переподготовки, чтобы вы записались по самым выгодным ценам до 10 декабря.

    271
    Обзор судебной практики

    Суд взыскал 500 тысяч рублей за использование дипфейк-видео без разрешения

    Применение технологии дипфейк не говорит о том, что видео можно использовать без согласия правообладателей.

    367
    Логотип Константин Чупырь
    Константин Чупырь
    Право

    Доказываем деловую цель сделки. Как защитить сделку

    Частенько бизнес при проведении налоговой проверки сталкивается с необходимостью доказывать деловую цель сделки. Возникают вопросы: «как защитить сделку»?

    113