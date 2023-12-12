Мы не согласны с данными сальдо в личном кабинете. Как оспорить?

Сильно ли влияет 2-НДФЛ на принятие решения о блокировке карты?

Здравствуйте! Директор весь год (до ноября) был в отпуске без сохранения зарплаты. Сейчас его как физ лицо проверяет банк по 115-ФЗ. Просят 2-НДФЛ, а у него доход только в декабре (зарплата за ноябрь). Сильно ли влияет 2-НДФЛ на принятие решения о блокировке карты?