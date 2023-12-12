Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Екатерина
Где увидеть эту переплату в ЛК и можно ли вернуть деньги?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Екатерина
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Депутаты сформируют рабочую группу, которая даст определение блогерству как одному из видов экономической деятельности.
Фармацевты опасаются, что введение акциза начнет мешать добросовестным производителям медицинского спирта.
В декабре компании нередко выплачивают премии «к празднику». А бухгалтер задается вопросом: как оформить годовую премию так, чтобы учесть ее в расходах и тем самым снизить налогооблагаемую базу для налога на прибыль?
Как думаете, какие компании больше всех любят праздники? Те, которые радуют инвесторов в канун Нового Года, я считаю. И таких компаний в этом году всего 5, которые уважают бородатого любителя летать на оленях и уже зарядили его мешки пачками денег.
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В коротком видео разберем, какими проводками отражать в бухгалтерском учете лицензионные платежи за ПО.
Если руководство компании хочет избавиться от сотрудника, идет психологическое давление.
Простым обывателям часто кажется, что авторское право — это что-то эфемерное и защитить его невозможно, т.к. оно нигде не регистрируется. И вообще никак не охраняется. Миф да и только. Все аспекты авторского права законодательно закреплены в части 4 Гражданского Кодекса РФ. Сегодня мы развеем еще несколько мифов.
Информационная система будет содержать всю информацию об адвокатах. Это позволит проверить статус специалиста. Вести правозащитную деятельность смогут только те, кто попадет в реестр.
Работодатели уплачивают взносы на пенсионное, медицинское и социальное страхование, а также взносы на травматизм. Порядок их расчёта и уплаты меняется каждый год, и 2024 не стал исключением. В статье расскажем, какой процент с отчислений работникам нужно будет переводить в государственные службы в новом году.
Всем добрый вечер. Кто сталкивался может — доказали переплату по транспортному налогу за прошлые годы, ФНС сказала, что она их вернула, смотрю в ЛК ИП, вроде операция «учтена переплата» есть, но ЕНС при этом не изменился. Где увидеть эту переплату и можно ли вернуть?
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14% сотрудников планируют потратить «тринадцатую» зарплату на погашение займов и долгов.
Тексты можно классно визуализировать с помощью скриншотов. Но есть тонкая грань между аккуратными, информативными скринами — и мракобесием, где ничего не видно и не понятно. Рассказываю, как делать скриншоты, за которые не будет стыдно.
За год средняя стоимость кроссовок упала с 5 563 до 3 976 рублей. Предложение на обувном рынке выросло на 44%.
Продолжим серию публикаций по теме основных средств. В этом материале расскажем о том, как в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 сделать поступление основных средств, ведь оно может производиться двумя способами: упрощенным или полным.
В новом году бухгалтеров ждет множество изменений законодательства. Снова нужно будет привыкать к новым правилам. Изучать порядок заполнения обновленной отчетность. А вы готовы?
Для раздела 1 формы 6-НДФЛ в 2024 году имеет значение дата удержания налога. Если она в границах квартала, то и налог входит в 6-НДФЛ за этот квартал. И не важно, что сам срок уплаты находится за границами этого квартала.
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