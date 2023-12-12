Где увидеть эту переплату в ЛК и можно ли вернуть деньги?

Всем добрый вечер. Кто сталкивался может — доказали переплату по транспортному налогу за прошлые годы, ФНС сказала, что она их вернула, смотрю в ЛК ИП, вроде операция «учтена переплата» есть, но ЕНС при этом не изменился. Где увидеть эту переплату и можно ли вернуть?