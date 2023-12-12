Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Ольга
Нужно ли самостоятельно оплачивать взносы или налоговики сами спишут с переплаты?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Ольга
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Потеря загранпаспорта за границей может вызвать кучу проблем и денежных потерь. Не все консульства согласны принять заявление на новый паспорт без старого документа, а если процесс оформления займет больше двух недель, для получения паспорта вам придется вернуться в Россию.
Практически каждая компания покупает, арендует или берет в лизинг основные средства. И здесь возникают вопросы о правильности выбора амортизационной группы, начисления амортизации, применения амортизационной премии, правильности учета лизинговых операций и многое другое.
Логика железная: несмотря на то, что счетами воспользоваться нельзя, банк их обслуживает, а значит услуга оказывается и должна быть оплачена.
Не только лимонад облагается акцизом, но и компот.
При этом подавляющее большинство зумеров и миллениалов не рассчитывают на материальную поддержку в обучении от родственников.
Мосгорломбард, специализированная коммерческая организация, осуществляющая кредитование граждан под залог принадлежащих им вещей, а также хранение вещей на возмездной основе, с 99-летней историей выходит на биржу, чтобы порадовать инвесторов (нет).
Региональные власти могут снижать ставки по УСН, но не все, а только стандартные. Повышенные ставки установлены на федеральном уровне и регионы их не регулируют.
Бухгалтер задает вопрос: есть ли вообще вменяемая выгрузка из УНФ в 1С Бухгалтерию? Мы пока не нашли. Стандартная не подходит.
Обоснование персональных надбавок и доплат к заработной плате сотрудников: виды надбавок, как рассчитывать и устанавливать, можно ли отменить и как правильно это сделать.
ИП без работников в ЛК на ЕСН переплата 100 тыс, нужно ли оплачивать фиксированные Страховые взносы за 2023 год 45842 р или они сами спишут?
Первичную декларацию по налогу на сверхприбыль надо сдать до 25.01.2024. Если сдать позже, налоговики будут выяснять обстоятельства такой поздней сдачи. Такое возможное нарушение описано в контрольных соотношениях для этой декларации.
Не весь налог на имущество организаций надо включать в уведомление по ЕНП. Если он не кадастровый, то в уведомлении ему не место.
В мире, где смартфоны и компьютеры стали неотъемлемой частью нашей жизни, ИТ-Ангелы задают вопросы о влиянии технологий и политике крупных технологических компаний.
В свете недавних данных о 38 тысячах пенсионных споров в первом полугодии 2023 года, рассмотрим основные причины, по которым пенсионеры могут получать меньше положенного, и возможные пути решения этих вопросов.
В декабре компании нередко выплачивают премии «к празднику». А бухгалтер задается вопросом: как оформить годовую премию так, чтобы учесть ее в расходах и тем самым снизить налогооблагаемую базу для налога на прибыль?
Чтобы процесс заработал, правила торгов должна утвердить Правительственная комиссия.
Лидеры роста по расходам — «Сбер» и «Тинькофф» (данные Starlink).
Похоже что сколько захочет налоговая! Налоговики и суды решили, что нет запрета на повторные допы.
Это на 12% больше, чем годом ранее.
За один день вы сможете подготовиться к новым правилам, избежите налоговых проверок и штрафов, предотвратите критические ошибки и неверные решения.
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