Нужно ли самостоятельно оплачивать взносы или налоговики сами спишут с переплаты?

Как получить загранпаспорт за границей?

Потеря загранпаспорта за границей может вызвать кучу проблем и денежных потерь. Не все консульства согласны принять заявление на новый паспорт без старого документа, а если процесс оформления займет больше двух недель, для получения паспорта вам придется вернуться в Россию.