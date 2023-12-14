Нужно ли сообщать в военкомат о приеме на работу сотрудников?

Научите, пожалуйста. Встали мы на учет в военкомате. Спросить о дальнейших действиях не удалось. Компания старая, 2007 года. Сотрудники военнообязанные — минимальный стаж 5 лет. Призывников нет. Нужно ли сообщать о приеме на работу по месту регистрации сотрудников? Или скромно промолчать? Все равно уже опоздали. Как поступили вы?