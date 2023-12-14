Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Е.С.
Что делать, если налоговый орган не принял уведомление?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Е.С.
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
По закону с 1 мая 2024 года все банки должны отказаться от комиссий с денежных переводов клиентов самим себе в другие организации. Некоторые хотят не тянуть до последнего и отказаться отменить комиссию раньше.
Операционные доходы служат отправной точкой для бюджетирования и планирования. Они помогают менеджменту устанавливать цели и определять стратегию. Кроме того, инвесторы и кредиторы тоже анализируют эти показатели. Рассказываем, что относится к операционным доходам, как их правильно рассчитать и увеличить.
Декларация инвестора — сложный документ. И чем больше операций за год и различных финансовых инструментов в ней фигурирует, тем проще запутаться в расчетах и проверках самому инвестору, налоговому инспектору или человеку, который помогает составлять декларацию.
За один день в кругу экспертов и коллег вы сможете подготовиться к новым правилам работы в 2024 году. Узнаете, как избежать налоговых проверок и штрафов, что делать с воинским учетом и как сдавать все годовые отчеты.
Отчет за 12 декабря 2023. Получил свежий отчет от флориста по офисным растениям.
Сначала юристы годами откладывают создание собственного сайта, а потом приходят к разработчикам с запросом сделать еще вчера. Сколько на самом деле времени займет работа над презентабельным юридическим сайтом? Рассказываю, что влияет на сроки.
С 21.11.2023 внесены изменения в правила представления резидентами юрлицами и ИП, а также физлицами отчетов о движении средств по своим зарубежным счетам.
Всем здравствуйте! Правильно ли я понимаю, что для перехода на ЕСХН ИП в 2024 году достаточно заявления?
У нас появилась увлекательная бизнес-игра для проверки ваших профессиональных навыков. Присоединяйтесь к нашему захватывающему новогоднему приключению, полному загадок и бухгалтерских головоломок!
Сегодня, 14 декабря в Краснодаре продет масштабная «Бухгалтерская Клерк.Конференция»! Лучшие спикеры страны расскажут о том, как закрыть год без ошибок и что учесть в работе в 2024 году. В течение дня редакция будет публиковать новости и репортажи с места события. Не пропустите!
Имущество, приобретенное некоммерческой организацией за счет целевых средств, которое отвечает признакам амортизируемого имущества, не подлежит амортизации в целях главы 25 НК.
Близится к завершению 2023 год. В этом году была масса изменений, которые кардинально перевернули привычный учет.
При УСН действует кассовый метод и доходом считается только оплата от клиентов, а не отгрузка. Но если клиент – взаимозависимая компания, то в доход засчитают, в том числе, его долги (дебиторку).
Как однажды акция произошла от облигации, так же на бирже появилась и очередная лизинговая компания — Эволюция. Всегда приятно видеть новых эмитентов, особенно с приличным рейтингом, но в первую очередь стоит посмотреть, что скрывается за красивым названием и вполне себе годными параметрами.
ИП в ноябре подавал уведомление об исчисленной сумме налогов через ЛК. И вот сегодня увидел, что оно не было принято налоговым органом. Система прислала уведомление об отказе в приемке документа, т.к. Файл не соответствует xsd-схеме. Оставим за бортом, как он может не соответствовать, если формируется пошагово именно в ЛК, но спросим — у кого такое было?
Отпуск можно делить на части, если работодатель и работник согласны на такое деление. Но в любом случае одна из частей отпуска не должна быть менее 14 дней.
Недавно ходила на собеседования и была в шоке. Мне приходилось доказывать, что я умею читать отчёты и вести первичную документацию.
С 1 января 2024 года на бухгалтеров ожидают значимые изменения. В этой подборке мы собрали новые ключевые нормативные документы, которые вступят в силу с начала года. Обратите внимание на эти изменения, так как они окажут влияние на повседневную работу бухгалтеров в новом году.
Продолжаю обзор на свеженькие нормативные акты и законы. Они останутся актуальными еще долго, так как они начнут действовать постепенно начиная с 2024 года.
Обновление сервиса купли-продажи «Безопасная сделка: оформляйте и оплачивайте покупку авто через госуслуги» позволяет не только заключить электронный договор, но и произвести платеж через аккредитив.
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