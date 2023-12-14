Что делать, если налоговый орган не принял уведомление?

ИП в ноябре подавал уведомление об исчисленной сумме налогов через ЛК. И вот сегодня увидел, что оно не было принято налоговым органом. Система прислала уведомление об отказе в приемке документа, т.к. Файл не соответствует xsd-схеме. Оставим за бортом, как он может не соответствовать, если формируется пошагово именно в ЛК, но спросим — у кого такое было?