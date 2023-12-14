Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Natalia092006
Сохраняется ли требование при нулевом сальдо и оплаченных налогах?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Natalia092006
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
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Какие нормативно-правовые акты необходимо изучить перед началом расчета цены затратным методом:
По ЕНС требование пришло( отрицательно сальдо), потом заказали акт, потом оплатили зарплатные налоги, сальдо стало 0, конечно, и в новой справке выданной через день, об исполнении обязанности по уплате написано: неисполненных обязательств не имеется. А требование все равно ж в силе? 🙈 Минус опять вылезет 28 числа.
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