Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Елена
🎲 «Клерк» запускает новогодний квест для бухгалтера!
У нас появилась увлекательная бизнес-игра для проверки ваших профессиональных навыков. Присоединяйтесь к нашему захватывающему новогоднему приключению, полному загадок и бухгалтерских головоломок!
Изменения в НК РФ 2023-2024: подробный разбор новых правил
С 01.01.2024 вносится целый ряд изменений в НК РФ и другие нормативные документы, которые существенно отразятся на работе компаний в 2024. В видео разобрали, что именно меняется в НК РФ и что следует сделать уже сегодня, чтобы вовремя и правильно начать применять изменения в вашей компании/ИП.
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Рекламный конкурс. Как почувствовать себя крутым маркетологом и получить Клерк.Премиум
Конкурсы нас не отпускают. Сегодня будет что-то новенькое. На один день мы предлагаем вам стать частью команды «Клерка», включаем креатив на полную и творим! А вечером получаем приз — Клерк.Премиум. Поехали!
Почему у компании нет прибыли? 5 причин
Финансовые результаты зависят от многих параметров. На внешние обстоятельства компания влиять не может, но зато способна управлять внутренними. Рассмотрим основные из них.
Вывод денег через ИП-управляющего: как сделать, чтобы не заподозрили в уклонении от уплаты налогов
Обычно юрлицом управляет генеральный директор. Он подписывает договоры, издает приказы и в целом отвечает за работу всей компании. Иногда вместо директора в качестве руководителя действует индивидуальный предприниматель. Разбираемся в особенностях его работы как управляющего.
Как отменить патент при ошибке в виде деятельности?
Здравствуйте. Подали заявление на получение патента. Ошиблись с видом деятельности. Как его можно отменить?
Вы не на упрощенке❗ Что делать, если нет уведомления о переходе на УСН
Звонит у клиента телефон. На другом конце провода — налоговый инспектор. Сообщает с радостью в голосе: «Вы не на упрощенке. Сдавайте декларации по общей системе с НДС и доплачивайте».
В новых регионах зарегистрировались почти 100 тысяч МСП
В ДНР начали работать 45,5 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, а в ЛНР — 33,6 тысячи. В новых регионах до конца 2050 года установлена СЭЗ с налоговыми льготами.
7 главных вопросов по управлению финансами — гайд от руководителей бизнес-юнитов Академии Eduson
Наша статья поможет и управленцам, и линейным сотрудникам: первым — разобраться в финансах и позиционировании, а вторым — проверить себя и, возможно, решиться на повышение.
Налоговики рекомендуют до конца года сдать уведомление по ЕНП на имущественные налоги
Организации, у которых есть имущество, транспорт, земля ежеквартально сдают уведомления по ЕНП. Если вы их еще не сдали за 1, 2, 3 кварталы, то надо сдать в кратчайшие сроки. А уведомление с налогом к доплате за 4 квартал можно сдать до конца 2023 года.
Минфин: политические партии могут сдать упрощенную бухотчетность за 2023 год
Некоммерческие организации имеют право применять упрощенные способы ведения бухучета, включая упрощенную бухотчетность. Но на партии эта льгота не распространялась. Теперь распространяется.
Инвентаризация 2023: применять ли новый ФСБУ 28/2023
Ноябрь и декабрь – традиционный период для проведения инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности. Такая инвентаризация является обязательной. В 2023 году появилось право выбора, как проводить это мероприятие — по старым или по новым правилам.
🚀 Амортизационную премию для ОС из сферы высоких технологий считают от завышенной стоимости
Компания имеет право применять амортизационную премию – часть стоимости ОС включать в расходы сразу, а не постепенно через амортизацию. Это применимо и для высокотехнологичного оборудования, которое можно учитывать с коэффициентом 1,5.
🎲 Развлекитесь! «Клерк» запускает новогодний квест для бухгалтера!
Устали? Устройте передышку. У нас появилась увлекательная бизнес-игра для проверки ваших профессиональных навыков. Присоединяйтесь к нашему захватывающему новогоднему приключению, полному загадок и бухгалтерских головоломок!
Святой рандом декабря. GAZP (дивидендные акции Газпрома)
Продолжаю второй сезон святого рандома с дивидендными акциями. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из заранее составленного списка. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯
Бухгалтеру придется прийти на работу 30 декабря, если сотрудник пожелает уволиться
Последний рабочий день этого года – 29 декабря. Но некоторые работают по графику и для них этот день – рабочий. Бухгалтер должен подстроиться под это.
Поменялась форма декларации по УСН: применять надо будет с отчетности за 2023 год
За 2023 год декларацию по УСН надо будет сдавать по новой форме. Там много изменений, в том числе и из-за ЕНП.
Как правильно рассчитать налоги для уволившегося иностранного сотрудника?
Вопрос о налогообложении иностранного сотрудника, уволенного из российской компании, и о необходимости пересмотра налоговых ставок в связи с изменением его налогового статуса.
Мы изменили Клерк.Премиум: закрытые практикумы, воркшопы и конспекты для бухгалтеров и эксклюзивный курс в подарок. В декабре по старой цене
В 2024 году мы усиливаем Клерк.Премиум новыми сервисами для бухгалтеров. Рассказываем, что добавили.
Власти надеются спасти ситуацию с ценами на яйца импортом из Турции
Рост цен на куриные яйца в России с начала года по 11 декабря составил 46,2%, следует из данных Росстата. За минувшую неделю рост ускорился и составил 4,55% против 4,23% неделей ранее.
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