Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Elena Chu
ФНС приняла новый порядок заполнения книг учета для ЕСХН, УСН и ПСН
В книгах учета доходов и расходов обновили титульные листы, бизнес на ЕСХН может не заверять эти книги в налоговой, а те, кто на УСН, перестанут заполнять один раздел.
Календарь бухгалтера. Что надо сдать до 20 декабря
В этом месяце налоговики ждут от компаний отчеты и декларации до 20 декабря. Не забудьте отчитаться вовремя!
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В ЛНР начал работать мобильный оператор «К-Телеком»
Компания до конца 2024 года вложит в развитие сетей больше 5 млрд рублей. С 15 декабря сим-карты «К-Телеком» начнут продаваться в ЛНР.
Что делать, если согласие о графике отпусков с сотрудником не достигнуто?
Чиновники из Минтруда советует давать отпуск целиком, если стороны не могут договориться, как его делить.
Карты «Мир» впервые заняли больше 50% российского платежного рынка
Банки выпустили 424,9 млн карт с платежной системой «Мир», объем операций по ним вырос до 44,3 млрд рублей.
Бухгалтер, отвлекись от работы и реши важный вопрос! Мозгонапрягатель
Традиционный пятничный мозгонапрягатель ждет вас. Как вам новая задачка?
Как работает личный кабинет ЕНС в 1С?
Здравствуйте, коллеги. В 1С появился личный кабинет ЕНС. Пока в тестовом режиме. Вчера изучила, все наглядно и понятно. Правда грузился долго. Искать: главное Единый налоговый счет, Личный кабинет ЕСН.
Как бухгалтеру отражать отгрузки юридическим лицам через Ozon
Когда юридическое лицо покупает у селлера товары на маркетплейсе, то оплата поступает на расчетный счет Ozon. Продавцы не понимают, как в 1С провести эту оплату.
📚Как спасти бухгалтерию от бумажных завалов, потери документов и штрафов
Документы при хранении занимают много места, а их переплет требует времени и денег? Устали, что листы документов при частом использовании выпадают, путаются и безвозвратно теряются? Боитесь, что нагрянет проверка, а у вас не хватает документов? С термопереплетной системой UniBind вам больше не нужно будет об этом переживать.
Импортные операции по НДС: из стран ЕАЭС и стран, не входящих в ЕАЭС
С появлением ЕАЭС наша страна получила большое количество льгот и привилегий в экономических отношениях с рядом соседних государств. Но торговля ведется со многими странами, разные товары ввозят в РФ ежедневно, и не только из ЕАЭС. Разберемся, как платить налоги при импорте, в частности, НДС — один из запутанных и сложных российских налогов.
Вывод денег через ИП-управляющего: как сделать, чтобы не заподозрили в уклонении от уплаты налогов
Обычно юрлицом управляет генеральный директор. Он подписывает договоры, издает приказы и в целом отвечает за работу всей компании. Иногда вместо директора в качестве руководителя действует индивидуальный предприниматель. Разбираемся в особенностях его работы как управляющего.
🎓Вебинар. 7 модных налоговых схем: когда они безопасны. 18 декабря в 11:00 мск!
Разберитесь с налоговым адвокатом, какие из популярных налоговых схем уже устарели и стали опасными для бизнеса.
⚡Новый курс который защитит вас от штрафов! Все изменения 2024 года по налогам, отчетности, ФСБУ и воинскому учету
В 2024 году вступают в силу изменения по ЕНП, НДФЛ, отдельным налогам и страховым взносам, расчету зарплаты, годовую отчетность надо готовить по новым ФСБУ. Уже поймали стресс и готовы запивать шампанским успокоительное? У нас есть решение!
Что писать в платежках, чтобы не вызвать вопросов у банка и ФНС
Полнота и корректность назначения платежа влияют на риск блокировки счета банком, возникновения претензий у налоговых инспекторов и правильности разнесения платежа получателем. Что писать в назначении платежа в платежном поручении. Как правильно заполнять платежку, чтобы не допустить ошибок и как можно исправить. Примеры.
Что такое ликвидационная стоимость в бухгалтерском учете
Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает о том, зачем и как оценивать ликвидационную стоимость основных средств, прав пользования активами и нематериальных активов.
Самозанятый превысил лимит по доходу за год: что делать дальше
Одно из основных ограничений для самозанятых — лимит по годовому доходу в 2,4 млн рублей. Расскажем, что делать самозанятому, который превысил эту сумму, и на что обратить внимание заказчикам.
Что мешает вашему бизнесу получить кредит? Стоп-факторы для компании
Что стоит знать о получении кредитов? Получить кредит для бизнеса иногда может быть сложной задачей, особенно если не учесть определенные стоп-факторы. В банке могут отказать в предоставлении кредита, о чем стоит знать заранее.
В новых регионах зарегистрировались почти 100 тысяч МСП
В ДНР начали работать 45,5 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, а в ЛНР — 33,6 тысячи. В новых регионах до конца 2050 года установлена СЭЗ с налоговыми льготами.
Изменения в НК РФ 2023-2024: подробный разбор новых правил
С 01.01.2024 вносится целый ряд изменений в НК РФ и другие нормативные документы, которые существенно отразятся на работе компаний в 2024. В видео разобрали, что именно меняется в НК РФ и что следует сделать уже сегодня, чтобы вовремя и правильно начать применять изменения в вашей компании/ИП.
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