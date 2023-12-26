Как работает личный кабинет ЕНС в 1С?

📚Как спасти бухгалтерию от бумажных завалов, потери документов и штрафов

Документы при хранении занимают много места, а их переплет требует времени и денег? Устали, что листы документов при частом использовании выпадают, путаются и безвозвратно теряются? Боитесь, что нагрянет проверка, а у вас не хватает документов? С термопереплетной системой UniBind вам больше не нужно будет об этом переживать.