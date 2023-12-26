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Красный уголок бухгалтера

Как корректно заполнять 4 раздел КУДИР в 1С с сотрудниками?

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как у Вас заполняется в 1С 4 раздел КУДИР с сотрудниками и без всё корректно? У меня суммы дробит, раскройте секрет, благодарю.

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Елена

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

25

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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