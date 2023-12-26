Кто подлежит обязательному аудиту и какие периоды проверяют?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Olga
Без открытия банковского счета будет можно переводить до 100 тысяч рублей
Предполагается, что установленный лимит снизит отток капитала из страны, а также будет препятствовать отмыванию денежных средств.
Робот Маска нежно щупает яйца, а Набиуллина поднимает ставку во имя борьбы с их подорожанием
Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: в Самаре нашли надежный способ заработка на ценных бумагах, JPMorgan помог пенсионеру потерять $50 млн, у советника нового президента Аргентины обнаружены русские татухи, продолжение борьбы нейросеток от Google и OpenAI, а также хорошая новость недели про горячий контент на Твитче.
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Запретят начислять сверхурочные на «голый» оклад
Оплачивать сверхурочную работу надо будет исходя из зарплаты, включая компенсационные и стимулирующие выплаты.
Новости мировых финансов. Дайджест
Википедия прожигает донаты, китайские шмотки захватили США, триумф Бухла и лазерный интернет
Штатный персонал или внештатные исполнители. Кого выбрать?
Разберем, в каких случаях организация должна сотрудничать с физическим лицом только по трудовому договору, а в каких – может привлекать его в качестве исполнителя по договору ГПХ. Расскажем про налоги, ограничения и типы договоров для каждой категории внештатников.
ТОП-3 опасных клиентов для бухгалтера. Ловчилы, токсики и умники
Возможно, вы слышали фразу: «Клиент всегда прав» — хорошее правило, которое следует помнить при работе с клиентами, оно всегда есть исключения. Как профессиональный бухгалтер, вы должны знать какие типы клиентов могут поставить вас в этическое, финансовое или юридическое «неудобное» положение.
Резидент ОЭЗ платит пониженный налог на прибыль, даже если продает свой товар за пределами ОЭЗ
Региональные власти могут устанавливать для резидентов особых экономических зон пониженную ставку по налогу на прибыль (в региональный бюджет). Она действует только для деятельности, осуществляемой на территории ОЭЗ и предусмотренной соглашением.
Замещающие облигации: какие есть, какая доходность, когда их отберут, а доллар запретят?
Хорошей практикой инвесторов в России считается покупка валюты. Да ладно инвесторов, даже те, кто никогда не знал про инвестиции, с незапамятных времён знают, что доллар под подушкой лучше рубля на счету в банке, который закроют, а деньги отнимут. Конечно, всё именно так и произойдёт, а сегодня — замещающие облигации.
❗ Четкие условия для выплаты премий надо будет прописывать в зарплатной нормативке
Внесут поправки в статью 135 ТК РФ в части премирования работников. Причем сначала хотели прописать, что лишать премии можно только на 20%. Но в итоге от этого ограничения отказались.
Кто должен платить налоги за исполнителя: заказчик или агент?
Здравствуйте. Общество заключило оферту на выполнение работ. По этой оферте есть исполнитель физ.лицо, агент, и заказчик. Всю сумму по договору заказчик оплатит агенту. Из этой суммы часть это за работу исполнителю, а часть вознаграждение агенту. Вопрос кто должен платить налоги за физ.лицо ( исполнителя) заказчик или агент? Спасибо.
Нужно ли оплачивать налог за возврат процентов кипрской организации?
Оплатили возврат процентов по займу организации, которая зарегистрирована на Кипре. Нужно ли нам за них оплатить налог на прибыль 20% и как понять есть ли у них представительство в России, возможно они сами отчитываются и оплачивают налоги. Банк у них Российский, куда сделан перевод. ИНН у них 9909 начинается, а КПП 7750 по крупнейшим налогоплательщикам.
Кто подлежит обязательному аудиту и какие периоды проверяют?
Коллеги, здравствуйте! Кто подлежит обязательному аудиту - нужен ваш совет. Отчётность за 2023 будет первой проверяемой, ранее аудита не было. Смотрят только отчётный год, или такое же внимание уделяют и сравнительным периодам?
Можно ли одновременно работать на полных ставках в двух местах?
Добрый вечер! Есть основное место работы на полную ставку — бухгалтер, есть внешнее совместительство в другой организации тоже на полную ставку директор, в одном лице. ФСС ругается на больничный как внешнего совместителя (просим проверить корректность заполнения параметра ставка). Могу ли я быть на полных ставках одновременно на двух работах?)
🎲 «Клерк» запускает новогодний квест для бухгалтера!
У нас появилась увлекательная бизнес-игра для проверки ваших профессиональных навыков. Присоединяйтесь к нашему захватывающему новогоднему приключению, полному загадок и бухгалтерских головоломок!
Промышленные предприятия получат около 2 млрд рублей от государства
На помощь в восстановлении производства смогут рассчитывать предприниматели Белгородской, Брянской и Курской областей, а также из Республики Крым и Севастополя.
ЦБ изменил режим спецсчетов типа С
Так Банк России готовит почву для обмена активами, но также закрывает пробелы в регулировании и спасает рубль.
Приказ Минпромторга № 334. На что обратить внимание!
Надоел ЕНС и требования ФНС? Расскажем, куда уйти из бухгалтерии
Бухгалтер задумывается о смене сферы деятельности чаще всего тогда, когда понимает, что выбрал не ту профессию, или из-за несоответствия зарплаты и ответственности. А еще со всех сторон то и дело слышится, что через несколько лет бухгалтеры вообще будут не нужны — всех заменит ИИ и автоматизация. Разбираемся, как сменить специальность и куда пойти работать.
Программа субсидирования найма будет работать до конца 2024 года
Работодатели смогут получить до шести МРОТ за трудоустройство лиц с инвалидностью.
Решение Верховного суда: НДС нужно включать в страховое возмещение
Страховые компании должны возмещать ущерб вместе с налогом на добавленную стоимость.
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