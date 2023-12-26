Кто подлежит обязательному аудиту и какие периоды проверяют?

Нужно ли оплачивать налог за возврат процентов кипрской организации?

Оплатили возврат процентов по займу организации, которая зарегистрирована на Кипре. Нужно ли нам за них оплатить налог на прибыль 20% и как понять есть ли у них представительство в России, возможно они сами отчитываются и оплачивают налоги. Банк у них Российский, куда сделан перевод. ИНН у них 9909 начинается, а КПП 7750 по крупнейшим налогоплательщикам.