Какие альтернативы почте для выдачи чеков для ИП без кассы?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Zarema Alieva
Как составить номенклатуру дел бухгалтерии на 2024 год по новым правилам
До 1 января нужно утвердить номенклатуру дел на следующий год. Она нужна для организации архивного хранения документов. С 1 сентября 2023 года номенклатуру дел составляют по новой форме и новым требованиям из приказа Росархива от 31 июля 2023 г. № 77. Рассказываем, что изменилось и как организовать хранение дел в бухгалтерии.
Как нам назвать новый раздел с Воркшопами? Бухгалтер, помоги команде «Клерка»
Предлагаем выбрать название для нашего нового обучающего продукта —воркшопа. В посте создано голосование, но можно предложить свой вариант в комментариях.
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Организации должны сдать уведомления по ЕНП по имущественным налогам
По итогам года налоговики направят компаниям сообщения об исчисленных налогах (земельный, транспортный, налог на имущество по кадастровой стоимости). Но все равно надо сдавать по этим налогам уведомления по ЕНП.
У бизнеса появились новые риски получить пени за неуплату налога
ФНС утвердила контрольные соотношения для уведомления по ЕНП
На приостановку трудового договора не всегда надо подавать ЕФС–1. Разъяснения Минтруда
Об основных кадровых мероприятиях, таких как заключение и расторжение трудового договора, а также его приостановление и возобновление, работодатель должен отчитываться в СФР. Но делать это нужно не всегда. Разберем, в каких случаях не нужно сдавать форму ЕФС–1 при приостановлении и возобновлении трудового договора.
Перспективные отрасли для стартапов. Ученые рассказали в каких сферах хотели бы запустить проекты
Самыми перспективными отраслями для запуска стартапов, по мнению российских ученых, оказались медицинская сфера (33%), ИИ и машинное обучение (25%), строительство и девелопмент (12%), а также космические технологии (12%).
Что ест бухгалтер. Поговорим о горячих напитках
Настала зима и вместе с ней морозы. За окном снег и хочется чего-то вкусного и горячего.
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ФНС запретила инспекциям требовать сканы «форматных» электронных документов
Федеральная налоговая служба запретила инспекциям требовать у налогоплательщиков распечатанные электронные документы в отсканированном виде, если их сформировали по установленным законодательством форматам в виде файлов xml.
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При модернизации НМА увеличивается его первоначальная стоимость и надо пересчитать амортизацию
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Какие альтернативы почте для выдачи чеков для ИП без кассы?
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А так же пошаговая инструкция и неочевидные преимущества.
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Как решить проблему с получением больничного листа через ФСС в 1С ЗУП?
Здравствуйте. Не можем получить больничный лист из ФСС? У нас 1с отчетность в ЗУП. Постоянно выдает ошибку что сервер ФСС недоступен. У кого так? И что делать? 🤦♀️ спасибо кто ответит
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