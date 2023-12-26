Какие альтернативы почте для выдачи чеков для ИП без кассы?

Как составить номенклатуру дел бухгалтерии на 2024 год по новым правилам

До 1 января нужно утвердить номенклатуру дел на следующий год. Она нужна для организации архивного хранения документов. С 1 сентября 2023 года номенклатуру дел составляют по новой форме и новым требованиям из приказа Росархива от 31 июля 2023 г. № 77. Рассказываем, что изменилось и как организовать хранение дел в бухгалтерии.