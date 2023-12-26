Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Светлана Светлана
Как в 1С:Бухгалтерии 8 учесть затраты на ремонт основных средств
Затраты на ремонт основных средств будут отражаться на новом счете 23.05
Изменения по НДФЛ с 2024 года: шпаргалка для бухгалтера
Новые сроки уплаты налога и подачи уведомлений, новые 3-НДФЛ и 6-НДФЛ, необлагаемые доходы и налог зарплаты дистанционщиков-нерезидентов. Собрали для вас в одном обзоре все изменения по НДФЛ для бухгалтеров.
МероприятияАктуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
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Мегамаркет первым среди маркетплейсов вводит возможность онлайн-примерки косметики
Мегамаркет вводит возможность онлайн-примерки декоративной косметики: уже до конца года маркетплейс планирует подключить около 6 000 SKU и 35 брендов. Первыми для примерки станут доступны продукты для губ, румяна, тональные средства, тени для глаз и тушь для ресниц.
В 2023 году число селлеров на маркетплейсах выросло на 35%
На 95% увеличилось количество продавцов на «Мегамаркете», а торговать на KazanExpress и AliExpress стали меньше.
🎲 «Клерк» запускает новогодний квест для бухгалтера!
У нас появилась увлекательная бизнес-игра для проверки ваших профессиональных навыков. Присоединяйтесь к нашему захватывающему новогоднему приключению, полному загадок и бухгалтерских головоломок!
Какие отчеты бухгалтер должен сдать в январе 2024 года
Январь – не за горами. Смотрите, какую отчетность бухгалтеру надо сдать в январе.
Топ востребованных навыков среди бухгалтеров и финансистов в 2024 году
В мире, где технологии развиваются с невероятной скоростью, профессии бухгалтера и финансиста остаются актуальными. Но требования к навыкам меняются. Чтобы быть востребованным специалистом, нужно иметь современные навыки, которые необходимы сейчас и пригодятся в будущем.
Как правильно оплатить больничный сотрудника, принятого в 2023 году?
Добрый день, коллеги. Сотрудник заболел, принят на работу в 2023 году. За 21-22 года справки не принес. Как оплачивать больничный ?
Регионы получат больше 1 млрд рублей на компенсации по оплате услуг ЖКХ
Из федерального бюджета выделили дополнительное финансирование для компенсации льготникам стоимости ЖКУ.
Как и когда лизинговые компании предоставляют отчетность в Росфинмониторинг
Лизинговая компания предоставляет разные виды отчетов в Росфинмониторинг. Разбираемся, в каких случаях и в какие сроки их нужно отправлять.
Что изменится в разделе 1.1 формы ЕФС-1 в 2024 году
Сдавать ЕФС-1 (аналог СЗВ-ТД) надо будет чаще и с новыми кодами.
Самый близкий человек или как приготовиться к подлости? Еще одна грустная история
Я тебя тоже люблю! После таких слов, люди становятся близкими. Для близкого человека, мы готовы на все.
Малому и среднему бизнесу увеличат лимит по кредитам до 320 млрд рублей
Лимит кредитования представителей малого и среднего предпринимательства увеличится с 288,3 до 320 млрд рублей.
Стоит подавать уведомление в налоговую, оспаривая налог на имущество?
Добрый день, коллеги. ООО не согласно с внесением в реестр для уплаты налога на имущество по кадастровой стоимости, идут суды. Налог не платим в 2023 году и не сдаем уведомления, ждём результата.
Мосбиржа открыла доступ к информационно-торговому терминалу «Трейд Радар»
Терминал позволит в едином интерфейсе получать финансовые новости, оценивать котировки активов, знакомиться с информацией по выпускам ценных бумаг, а также проводить сделки на внебиржевом рынке.
Товарный знак и сертификация: с чего начать?
Сертификация подтверждает, что товары и услуги безопасны для потребителей. Бренд нужен для их законной реализации. Что предпринимателю оформить в первую очередь?
Как расстаться с иностранным акционером непубличного АО в 2024 году
Как расстаться с иностранным акционером непублично АО в условиях санкционных ограничений в 2024 году, какие исключения для иностранных лиц предусмотрены действующим санкционным регулированием и в каких случаях будет необходимо получать разрешение подкомиссии на сделку с иностранным лицом?
1С в облаке: плюсы и минусы, о которых нужно знать бизнесу
1С значительно упрощает бизнес-процессы, автоматизирует ключевые операции и уменьшает влияние человеческого фактора. Сейчас все больше компаний предпочитают использовать облачные версии программы 1С вместо установки ее на собственные серверы. Этот подход имеет свои преимущества, но также сопряжен с несколькими недостатками.
Пять изменений по УСН с 2024 года: обзор
В следующем году будут новые лимиты дохода по УСН, новые книги учета.
Центробанк может продлить срок обязательного замещения евробондов на полгода
Крупные компании не успевают до конца года выпустить замещающие еврооблигации, поэтому ЦБ согласен перенести сроки с 1 января на 1 июля 2024 года.
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