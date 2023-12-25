Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Зия
Путин отменил для пенсионеров и льготников банковскую комиссию при оплате ЖКУ
С 1 июля 2024 года банки не смогут брать комиссию за оплату коммунальных услуг с пенсионеров, инвалидов, малоимущих и с других категорий населения, которые нуждаются в социальной поддержке.
Фиксированные взносы ИП за 2023 год: размер, КБК, как платить
Совокупный фиксированный взнос за 2023 год при доходе до 300 тыс. рублей составляет 45 842 рублей. Рассказываем подробности.
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Какие налоги войдут в уведомления по ЕНП в декабре 2023 года
В декабре 2023 года компании должны сдать как минимум два обязательных уведомления по ЕНП на НДФЛ и страховые взносы. И еще одно добровольное.
Родители продолжат получать детское пособие при выходе на работу
Если ребенку не исполнилось полтора года, а родитель уже вышел на работу, то ежемесячное детское пособие продолжат выплачивать.
Утвержден новый порядок погашения задолженностей по потребительским кредитам
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Рассказываем в мини-курсе, как маркировать видео-контент.
Могу ли повторно подать уведомление об уменьшении патента до января?
Здравствуйте. Отказали в уведомлении на уменьшение патента. Есть ещё время до 31.12. Вопрос: могу ли повторно отправить правильное уведомление на уменьшение патента пока у меня есть время до конца декабря? Или только разово можно было отправить и повторное нельзя? Подскажите пожалуйста, первый раз с отказом сталкиваюсь . Спасибо.
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Реквизиты, КБК, сроки уплаты и платежка единого налогового платежа в 2024 году
ЕНП — единый налоговый платеж. В 2024 году все налоги, взносы и сборы ЮЛ, ФЛ, включая ИП, уплачивают единым платежом, который был утвержден № 263-ФЗ от 14 июля 2022. Налоговый орган самостоятельно распределяет деньги на требуемый счет. ЕНП — особый порядок уплаты сборов, налогов в 2024 году. Расскажем о нем подробнее.
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Подарки физлицам дороже 4 тыс. рублей облагаются НДФЛ. Это касается как сотрудников компании, так и клиентов.
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Комментарии1
Можно хоть 10 раз, количество попыток не ограничивается).
И после декабря тоже можно.