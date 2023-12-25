Могу ли повторно подать уведомление об уменьшении патента до января?

Здравствуйте. Отказали в уведомлении на уменьшение патента. Есть ещё время до 31.12. Вопрос: могу ли повторно отправить правильное уведомление на уменьшение патента пока у меня есть время до конца декабря? Или только разово можно было отправить и повторное нельзя? Подскажите пожалуйста, первый раз с отказом сталкиваюсь . Спасибо.