Какие меры может принять налоговая при неуплате налогов?

Лучшие акции на 2024 год от аналитиков ГПБ. В том числе дивидендные

Новый год — время кушать деликатесы, а в этот раз деликатесы — это не только красная икра, но и яйца. Так вот икра подъехала, да не простая, а в виде фаршированных икрой яиц. Аналитики ГПБ сделали щедрый подгон на новый год для инвесторов и поделились своими мыслями о дивидендных акциях.