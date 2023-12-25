Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Натали
Закон о налоговых вычетах для ИИС-3 не успеют принять до конца года
При этом Минфин уверяет, что задержка не повлияет на запуск инвестсчетов нового типа.
Может ли иностранная организация простить нам долг без налоговых последствий?
Добрый день! У организации есть долг перед иностранной организацией. Долг большой, выдан в валюте, с 2010 года. Увидела в статье 251 НК пункт 25.1, что если иностранный займодавец до 31.12.23 года прощает долг, то мы прощенный долг не учитываем в доходах для налога на прибыль. Неужели это возможно? Нет ли каких подводных камней?
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Самовольная перепланировка. Может ли управляющая организация требовать предоставить доступ в квартиру
В материале речь о квартире с переустройством, однако это не изменяет и иные случаи требования такого доступа.
Производители продуктов сообщили о повышении цен на 5-20% со следующего года
Производители и дистрибьюторы уведомили ритейлеров о повышении с начала следующего года на 5-20% отпускных цен на широкий перечень товаров — от молочной продукции, кофе, соков, риса до кондитерских изделий.
Банки попросили ЦБ отложить штрафы за неблокировку нелегальных переводов
Российские банки просят ЦБ отложить до 1 июля 2024 г. введение штрафов за нарушения «антиотмывочного» законодательства в части блокировки переводов организаций, чья деятельность запрещена на территории России, в том числе нелегальных онлайн-казино.
Может ли сотрудник утратить право на вычет на совершеннолетнего сына?
Здравствуйте, уважаемые бухгалтеры, у сотрудника совершеннолетний сын (19 лет) учится на очном отделении и устроился на работу, и только сейчас выяснилось что официально, т.е. налоги платит. Вопрос: наш сотрудник уже не имеет право вычета на сына? С того месяца в котором получил первую з/п ?
Налоговую интересуют зарубежные счета лиц с двойным гражданством
У россиян с ВНЖ или с паспортом другого государства требуют предоставить в налоговую информацию о количестве дней, проведенных в 2022 году за рубежом, а также выписки по счетам иностранных банков.
Топ ошибок в документах при сотрудничестве с самозанятыми
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В России предложили ввести дополнительный акциз на табачные изделия. Сделать сигареты дороже попросил Всероссийский союз пациентов (ВСП). Повысить акцизы предложили ради борьбы с распространением хронической обструктивной болезни легких.
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