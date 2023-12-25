Можно ли заявить УСН и ПСН, имея один вид деятельности?

Это будет непросто! Обзор основных изменений по налогам на 2024 год

Под Новый год грянут не только куранты, но и многочисленные изменения в правилах налогообложения, администрирования и отчетности. Чтобы изменения не были такими же оглушающими, как новогодний салют, предлагаем обратить внимания на основные из них, без которых работать будет невозможно.