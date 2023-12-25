Где найти проверенных аудиторов для IT-компании?

Уважаемые коллеги, приветствую. Поделитесь, пожалуйста, контактами проверенных аудиторов с целью проведения обязательного аудита для налоговой (для ит-компании), чтобы чётко, по делу, без выпендрежа и выкачки денег))

Также, возможно, в следующем году нужно будет внедрить МСФО, так что если ещё и это умеют - прекрасно. Если нет - не критично, главное сейчас обязательный провести. Заранее благодарю!

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Olga