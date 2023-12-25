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Красный уголок бухгалтера

Где найти проверенных аудиторов для IT-компании?

Уважаемые коллеги, приветствую. Поделитесь, пожалуйста, контактами проверенных аудиторов с целью проведения обязательного аудита для налоговой (для ит-компании), чтобы чётко, по делу, без выпендрежа и выкачки денег))

Также, возможно, в следующем году нужно будет внедрить МСФО, так что если ещё и это умеют - прекрасно. Если нет - не критично, главное сейчас обязательный провести. Заранее благодарю!

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Olga

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

17 2

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Где найти проверенных аудиторов для IT-компании?

    Уважаемые коллеги, приветствую. Поделитесь, пожалуйста, контактами проверенных аудиторов с целью проведения обязательного аудита для налоговой (для ит-компании), чтобы чётко, по делу, без выпендрежа и выкачки денег))

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