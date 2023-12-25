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Красный уголок бухгалтера

Как выплатить зарплату сотруднику, уехавшему на операцию за 1000 км?

Здравствуйте! Сотрудник (плательщик алиментов) уезжает 25 декабря на операцию в другой город за 1000км. И в срок выплаты зарплаты 29.12.23 будет еще там. Зарплату мы платим наличными. Заявления на перевод з/пл на карту нет.

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Засицкая Марина

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

18 7

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Красный уголок бухгалтера

    Как выплатить зарплату сотруднику, уехавшему на операцию за 1000 км?

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