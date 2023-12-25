Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Засицкая Марина
Контент - король. Король умер, да здравствует новый король - внимание
Если можно привлекать внимание и удерживать его хотя-бы 10-15 секунд и более, можно делать деньги.
Как выплатить зарплату сотруднику, уехавшему на операцию за 1000 км?
Здравствуйте! Сотрудник (плательщик алиментов) уезжает 25 декабря на операцию в другой город за 1000км. И в срок выплаты зарплаты 29.12.23 будет еще там. Зарплату мы платим наличными. Заявления на перевод з/пл на карту нет.
МероприятияАктуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
Воскресный комикс для бухгалтера. Переезд с Oracle на 1С: бухгалтерские страдания
Сколько времени займет переход с Oracle на 1С? Этот вопрос может вызвать улыбку среди опытных бухгалтеров и ночные кошмары у ИТ-менеджеров. В нашем новом комиксе мы исследуем этот вызов.
Дайджест новостей мировой экономики. Обзор для бухгалтера
Фродо против Терминатора, профсоюзы против Теслы, амеры бьют по ОПЕКу, а с яйцами порядок.
Какова оптимальная схема оплаты налогов при прекращении деятельности фирмы?
Добрый день. Уважаемые профессионалы своего дела, прошу дать совет! Имеется фирма на ОСНО. Прибыль платится авансами. В этом году деятельность была, на следующий год не планируется. Возможно в будущем закрытие.
ФНС обновила форму сообщения о создании обособленного подразделения
Чтобы ФНС поставила на учет обособленное подразделение, основная компания обязана отправить налоговикам сообщение по форме. Теперь в ней появился новый объект адресации «Земельный участок».
Инвесторы подали в ЦБ коллективную жалобу на СПБ Биржу
Частные инвесторы предполагают, что блокировка иностранных ценных бумаг и валютных средств связана с «кассовым разрывом» из-за порядка проведения клиринга на торговой площадке, и попросили регулятора провести проверку.
Самозанятых заставляют указывать в «Моем налоге» регион по месту прописки. Это незаконно
Самозанятые стали получать рекомендации об изменении в мобильном приложении «Мой налог» региона ведения деятельности на регион регистрации по месту жительства. Не надо это делать.
США ввели запрет на импорт из РФ лосося, трески, минтая и краба
Теперь под запрет попадает импорт продуктов переработки вне зависимости от страны-изготовителя, если использовалась выловленная в России или российскими судами рыба.
Утвердили новую форму заявления на добровольные взносы для накопительной пенсии ДСВ-1
Обновилась форма ДСВ-1.
Силуанов: предпосылок для серьезных изменений в налогах нет
Принятый федеральный бюджет России на 2024-2026 гг. сбалансирован, поэтому серьезных изменений в налоговую систему страны сейчас не требуется, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Рубль подешевел, а недвижимость пока ещё нет. Скам-IPO, дивиденды, новые облигации, крипта, прогнозы по индексу. Воскресный инвестдайджест
Рубль снова дешевеет, но в разумных пределах, скам-IPO Мосгорломбарда снова не состоялось, недвижка в недоумении, индекс растёт, продолжаются выпуски новых облигаций, а я пополнил свой портфель новыми активами и рассказал в традиционном инвестдайджесте о самом важном, что, на мой взгляд, произошло за неделю.
💰Как рассчитывается пенсия за советский стаж работы. С примером расчета
Сегодня разобраться, как рассчитывается пенсия достаточно сложно. Особенно все запутано с назначением части пенсии до 2002 года с учетом советского стажа до 1991 года. Давайте разберемся.
Глава «Сбера»: большинство госкомпаний могут приватизировать
Сбербанк допускает приватизацию 25% компании. По словам Грефа, это очень привлекательный актив, который многие хотят купить.
Семьям погибших участников СВО выплатят жилищное пособие
В случае гибели по болезни или на службе участника СВО, родственники будут иметь право в течение года получить выплату на приобретение или строительство жилья.
Как правильно оформлять расходы по корпоративному аккаунту Яндекс.Такси?
Есть корпоративный аккаунт в Яндекс.такси, выпустили приказ кто и в каком случае может пользоваться такси. Хотела узнать, кто как проводит данные расходы, нужно ли распечатывать и прикалывать отчет по поездкам или достаточно акта?
Будет ли штраф за позднюю подачу документов по воинскому учету?
Не успеваем подать документы по воинскому учету. Точно ли будет штраф, если подать в январе? Штрафовать уже начали?
С начала 2024 года продукты подорожают на 5-20%
Поставщики продуктов увеличат отпускные цены на молочную продукцию, кофе, соки, рис и кондитерские изделия. Им нужно больше средств тратить на импортное сырье и логистику.
Надо ли платить налог за дарение земли и помещения?
Добрый день. Юридическое лицо дарит землю и помещение физическому лицу. Надо ли платить налог за дарение и в какие сроки?
🥘Что ест бухгалтер. Делюсь субботним меню и новым кухонным девайсом
Осталось 8 дней до Нового года, пора уже дарить подарки. Я себе его уже сделала. Купила новый девайс на кухню. Рассказу про него и про свое меню.
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