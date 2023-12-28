Почему деньги на ЕНС не дошли, хотя отправили вчера?

Добрый день, подскажите, пожалуйста, была ли у кого такая ситуация? Деньги на ЕНС вчера отправили (доплата по патенту), заходим сегодня в ЛК ИП проверить остаток на ЕНС, а они еще не дошли, реквизиты сверили, все так.